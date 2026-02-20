Distriktsläkare till Alby vårdcentral
Region Stockholm / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
VÄLKOMMEN till Alby vårdcentral, en välfungerande medelstor vårdcentral i ett mångkulturellt område.
Vi gör nu en utökning av läkartjänster och söker dig som är specialist i allmänmedicin. Vi är ca 30 medarbetare som har arbetat länge tillsammans där närheten till varandra underlättar samarbetet. Vi arbetar aktivt med att utveckla verksamheten och söker dig som är intresserad av att bidra med nya tankar och idéer.
Vårdcentralen ligger i Alby centrum, alldeles invid T-banan.
Arbetsuppgifter: Som distriktsläkare hos oss kommer du arbeta med akut och planerad patientmottagning med det breda allmänläkaruppdraget som bas. Arbetet är omväxlande och självständigt där du får möta patienter i alla åldrar. Du samarbetar med andra professioner som bidrar med sina kunskaper. Erfarenhet och intresse av handledning är meriterande.
Kvalifikationer: Legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin. Erfarenhet och intresse av arbete på vårdcentral.
Personliga egenskaper: Vi lägger stor vikt vid professionellt bemötande av både patienter och medarbetare. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och är flexibel. Vi kommer lägga stor vikt på personlig lämplighet.
Anställningsform: Heltid, måndag-fredag, tillträde enligt överenskommelse. Tillsvidaretjänst, provanställning kan komma att tillämpas.
Övrigt: Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1320". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Alby vårdcentral Kontakt
Ann Carlswärd, verksamhetschef 08-12337640 Jobbnummer
9755471