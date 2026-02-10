Distriktsläkare på vårdcentral, 60-100%
BrommaAkuten AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-02-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BrommaAkuten AB i Stockholm
Vem vi söker
Specialist inom allmänmedicin till växande vårdcentral i Bromma
Vi söker dig med gedigen klinisk erfarenhet och trygghet i rollen som allmänläkare - en person som vill fortsätta utvecklas och bidra till Region Stockholms framtida primärvård. På Bromma husläkarmottagning är vi ett engagerat och högkompetent team av läkare och sjuksköterskor som tillsammans driver en mindre, personlig vårdcentral mitt på Brommaplan.
Vårt mål är att erbjuda vård av högsta kvalitet med stöd av de senaste verktygen och arbetssätten inom modern hälso- och sjukvård.Publiceringsdatum2026-02-10Om företaget
På Bromma husläkarmottagning bedriver vi ett husläkaruppdrag på uppdrag av Region Stockholm.
Vi har ett växande hemsjukvårdsuppdrag, aktiva kronikermottagningar och ett attraktivt första linjens uppdrag för vuxna.
Som en mindre vårdcentral med nära samarbete mellan professionerna skapar vi god kontinuitet och hög vårdkvalitet.
Nu växer vi - och söker fler engagerade kollegor till vårt team!
Arbetsuppgifter / Ansvarsområden
Vad innebär rollen som allmänspecialist? Att du:
Ansvarar för helhetsbedömning, behandling och uppföljning av patienter i alla åldrar.
Arbetar med både akuta och kroniska besvär - med fokus på kontinuitet och förebyggande vård.
Samarbetar i team med sjuksköterskor, psykologer, rehabpersonal och andra professioner.
Bidrar till utbildning och handledning av ST-, AT-läkare och studenter.
Deltar i kvalitets- och utvecklingsarbete för att förbättra vårdens resultat och tillgänglighet.
Dagliga arbetsuppgifter
Mottagning med både akuta och planerade patientbesök.
Bedömning, behandling och uppföljning av kroniska sjukdomar.
Journalarbete, provsvar, recept och intyg.
Samarbete med sjuksköterskor, psykologer och rehabteam.
Handledning av AT-/ST-läkare och deltagande i teammöten.
Rollens huvudsakliga mål och utmaningar
Ge trygg, kontinuerlig och evidensbaserad vård.
Hantera högt patienttryck och administrativ belastning.
Skapa kontinuitet i patientkontakter.
Samordna vård för patienter med komplexa behov.
Bidra till verksamhetens utveckling och goda tillgänglighet.
Kvalifikationer / Krav
Fullgjord ST-tjänstgöring och minst 5 års erfarenhet som allmänläkare i Sverige
Vi söker dig med god samarbets- och kommunikationsförmåga, som är empatisk och lyhörd i patientmötet, strukturerad och ansvarstagande med gott omdöme, initiativtagande och utvecklingsinriktad, och en teamspelare som arbetar med en positiv attityd utan prestige.
Vi erbjuder / Förmåner
Vi erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar, hög delaktighet och en varm laganda på en mysig vårdcentral centralt i Bromma. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas i din yrkesroll och arbeta med god kontinuitet i patientmötena. Vi värdesätter balans i livet - därför erbjuder vi flexibla arbetstider, rimlig arbetsbelastning och generösa villkor för kompetensutveckling. Vi har kollektivavtal, friskvårdsbidrag och möjligheten för flextid på verksamheten.
Praktisk information
60-100%
Tillsvidare
På plats
Tillträde efter årsskiftet
Ansökningsinformation
Sök till rekrytering@brommahlm.se
med CV + personligt brev.
Ansökningar behandlas löpande.
Kontaktperson: Verksamhetschef Philip Latif Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: rekrytering@brommahlm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BrommaAkuten AB
(org.nr 556864-8595)
Klädesvägen 6 (visa karta
)
168 76 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bromma husläkarmottagning Jobbnummer
9734480