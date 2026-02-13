Distriktsköterska till Berga Läkarhus Helsingborg
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-02-13
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Vård Sverige AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Varmt välkommen till oss på Berga Läkarhus! Vi är den lilla kliniken med det stora hjärtat.
Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp på ca 35 medarbetare, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuder vi?
- Vi är en väl fungerande vårdcentral med fasta läkare och olika specialistmottagningar.
- Hos oss erbjuder vi goda villkor.
- Vi är belägen i trevliga lokaler centralt i Helsingborg.
- Verksamheten har ca 8850 listade patienter.
Verksamheten innefattar läkarmottagning, distriktssköterskemottagning. Sjuksköterskor/distriktssköterskor ansvarar för specialistmottagningar inom Astma/KOL, Diabetes.
Vi tycker det är viktigt att arbeta hälsofrämjande och tar emot patienter i olika åldrar. Vi känner ett stort ansvar för det samhälle vi lever i och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv.
På Vårdcentralen Berga Läkarhus är vi stolta över vårt arbete och bland annat det goda resultatet på området patientnöjdhet, vilket framkommit flera gånger i nationella mätningar.
Vi är ett gäng som har nära till skratt och uppskattar att ha kul på jobbet, vi är ett sammansvetsat litet gäng! Vi ser verkligen vikten av att träffas och med jämna mellanrum äter vi gott och fikar varje dag tillsammans!
Vår personalstyrka innefattar 4 fast anställd distriktsläkare och 3 ST-läkare som är placerad på vårdcentralen. Verksamheten innefattar även en fysioterapimottagning och en samtalsmottagning.
Tillsammans skapar vi en högkvalitativ modern vård som formas av ett personligt engagemang och god service.
Läs mer om oss på verksamheten på https://primavard.se/berga-lakarhusPubliceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med Verksamhetschef och Medicinskt ansvarig läkare kommer du få stora möjligheter att påverka ditt arbete, då vi har korta beslutsvägar och högt i tak. Här finns möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på mottagningen.
Som distriktssköterska på Vårdcentralen Berga Läkarhus är ditt arbete varierat. Du arbetar bland annat med telefonrådgivning samt mottagningsarbete. Det finns möjlighet till mottagningsarbete inom Astma/KOL-, Diabetes- samt Demens-området.
Vem söker vi?
- Vi söker dig som är distriktssköterska.
- Du vill bidra till en stabil sjuksköterskemottagning med god kvalitet.
- Du vill, liksom vi, arbeta för patienternas bästa genom behandling, rådgivning och hälsofrämjande arbete.
- Du har ett gott bemötande, vill utvecklas inom verksamheten och ser möjligheter.
- Du är flexibel, engagerad och har god samarbetsförmåga.
- Meriterande är vidareutbildning på området Astma/KOL, Diabetes eller Demens.
Anställning och ansökan:
Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringstiden, så ansök gärna redan idag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Nyfiken på att höra mer om oss och uppleva vår goa atmosfär? Hör då av dig till mig Anne Lazukic som är Verksamhetschef så bokar vi in en fika på vårdcentralen. Du når mig på mail anne.lazukic@primavard.se
.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Vår devis "För allt i livet" beskriver kort och koncist vad vi på Berga Läkarhus vill erbjuda våra patienter. Vi är en privat Hälsovalsenhet som ingår i Lideta-koncernen. Vi har en fast läkarstab med fem allmänspecialister och tre ST-läkare. Berga Läkarhus startade 2011 och vi har idag ca 9000 listade patienter. För mer information: https://primavard.se/berga-lakarhusOm företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/46". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Arbetsplats
Berga Läkarhus Kontakt
Anne Lazukic 0709700805 Jobbnummer
9742771