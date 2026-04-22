Distriktsköterska
2026-04-22
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-04-22Om företaget
Närhälsan Eriksberg vårdcentral är en modern vårdcentral vackert belägen i hjärtat av Göteborgs hamninlopp. Hit är alla välkomna och närmare 11 300 patienter har valt att lista sig hos oss. Vi fokuserar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet. Hos oss erbjuder vi distriktsläkar- och distriktssköterskemottagning, BVC, astma/KOL- och diabetesmottagning samt psykologverksamhet. I dagsläget arbetar det åtta distriktsköterskor/sjuksköterskor hos oss.
På Eriksberg vårdcentral värnar vi om långsiktiga relationer. Tillgänglighet, närhet och kvalitet samt ett trevligt och professionellt bemötande är en självklarhet för oss.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande i första linjens vård. Du kommer att arbeta stor del med telefonrådgivning samt via digitala vårdmöten.
Arbetet sker genom både akut och planerad verksamhet. Du arbetar till stor del självständigt där du triagerar, behandlar och följer upp patienter. Ett nära samarbete sker med dina kollegor på enheten och tvärprofessionellt i teamet, men även tillsammans med andra aktörer såsom hemsjukvård och annan specialistvård. Tillsammans ansvarar vi alla för att utveckla och driva verksamheten framåt. Att utbilda framtidens kollegor är en viktig och givande del av vårt uppdrag, därför ingår även handledning av studenter som del i arbetet på vårdcentralen.
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska. Du har även tidigare erfarenhet från arbete inom primärvård. Vi ser gärna att du har stor erfarenhet av telefonrådgivning samt har ett intresse för att arbeta med digitala vårdmöten. Har du handledarutbildning på 7,5 hp är det också meriterande.
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är vänlig, respektfull, har ett gott bemötande samt är lyhörd. Det är viktigt att du har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga kontakter. Du kan formulera dig väl i både tal och skrift, och är en engagerad och god lyssnare via telefon samt vid så väl digitala möten. Vi ser gärna att du har ett stort intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer på vårdcentralen kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
417 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Närhälsan Eriksberg vårdcentral Kontakt
Therese de Don, Vårdförbundet 070-0823646 Jobbnummer
9868358