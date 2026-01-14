Distriktschef
Räddningstjänsten Sydost / Chefsjobb / Kalmar Visa alla chefsjobb i Kalmar
2026-01-14
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Räddningstjänsten Sydost i Kalmar
, Mörbylånga
, Nybro
, Emmaboda
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Räddningstjänsten Sydost är från och med 2023-01-01 ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för cirka 180 000 invånare i Borgholms, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås kommuner.
Här arbetar 560 medarbetare varav 370 är RIB-anställda. Vår verksamhet utgår från 22 RIB- stationer och fyra heltidsstationer. Vårt uppdrag är i huvudsak att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö. Vårt arbete styrs från den politiska direktionen, som beslutar om budget, mål och principiella myndighetsärenden. Vår värdegrund tar avstamp i våra invånare, oss som arbetsgivare, samt våra medarbetare.
Den operativa enheten ansvarar för att upprätthålla beslutad förmåga och säkerställa att enheten har den kapacitet som krävs för skadeplatsnära arbete och beredskap. Just nu är organisationen under en förändringsprocess där vi arbetar succesivt med att ensa arbetssätt, förmågor och strukturer.
Nu söker vi en distriktschef till oss på Räddningstjänsten Sydost, är det dig vi söker?Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Som distriktschef är du ansvarig för all operativ RiB-personal (Räddningstjänst i Beredskap) inom ett distrikt i Räddningstjänsten Sydost och för denna tjänst är det distrikt 3.
I dag är distrikten indelade enligt följande:
Distrikt 1: Mönsterås, Högsby och Oskarshamns kommun.
Distrikt 2: Emmaboda, Torsås, Nybro kommun.
Distrikt 3: Borgholm, Mörbylånga och Kalmar kommun.
Du kommer tillsammans med övriga två distriktschefer samt stationschefer för heltid, ingå i den operativa styrgruppen.
Du kommer att leda ett distrikt genom underställda stationsansvariga och Styrkeledare/Gruppledare.
Du har personalansvar för distriktets medarbetare.
Du har ekonomi-, budget- och verksamhetsansvar.Kvalifikationer
Erfarenhet av ledarskap
God administrativ förmåga
God samarbetsförmåga
B-Körkort
Meriterande är erfarenhet från operativt arbete
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299194". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Sydost
(org.nr 222000-3301) Arbetsplats
Räddningstjänsten Sydost Kontakt
Biträdande Räddningschef
Daniel Åström daniel.astrom@rtso.se Jobbnummer
9682692