Distributör/Merchandiser Tropic Snacks
Prima Food Group Sweden AB / Butikssäljarjobb / Svedala
2025-10-11
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige
Om jobbet
Nu söker vi en till!
OBS!!! Detta är INGET sälj jobb!
Vi söker nu dig som vill jobba som Säljande Distributör/Merchandiser på Södra Skåne med omnejd.
Som Säljande Distributör/Merchandiser kommer du att arbeta i framför allt olika livsmedelsbutiker som representant för Tropic Snacks.
Ditt arbete som Säljande Distributör/Merchandiser innebär olika arbetsuppgifter till exempel fylla på varor, skylta kampanjer/nyheter och lägga orders samt hålla nötavdelningarna rena och fräscha.
Du kommer även att få arbeta med införsäljning av kampanjer och dyl.
Är du en person som gillar ordning och reda?
Gillar du ett arbete där du jobbar självständigt efter givna direktiv?
Vill du jobba med ett härligt gäng som månar om sitt jobb och kollegor?
Svarar du ja på alla dessa frågor så kan du vara vår nya medarbetare.
Då arbetet utförs på olika butiker och i olika närliggande orter så är det ett krav att du har körkort. Du skall vara flexibel, stresstålig och ha ett öga för detaljer.
Vi anser att du bör ha god fysik då där krävs många repetitiva lyft. Har du butiksvana så är det meriterande.
Det är viktigt att den som jobbar med oss är duktig på att upprätthålla en bra relation med butikerna så du behöver vara ödmjuk och trevlig.
Det krävs att du är social och framåt och brinner för service då du kommer att vara företagets ansikte utåt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har ett positivt och glatt bemötande och som förstår att goda relationer med kunden är en förutsättning för ett framgångsrikt samarbete. Ordningssinne och planeringsförmåga är egenskaper vi värderar högt.
Du kommer ha tillgång till egen bil.
B-körkort fordras, erfarenhet av stor skåpbil och/eller lätt lastbil är en fördel.
Det är ett krav att du har gymnasial utbildning.
Behärska Svenska i tal och skrift.
Lämplig bostadsort: Södra Skåne, vårt kontor/lager är i Malmö där lastning sker varje morgon.

Publiceringsdatum: 2025-10-11

Anställningstyp/arbetstider
: Heltid
Arbetet utförs i en rökfri miljö, därför ser vi också att du som jobbar hos oss är en rökfri person.
Fast lön med möjlighet till bonusar.
Platsen tillsätts så fort rätt person hittats, vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan snarast!
P.g.a. Hög arbetsbelastning vill vi ha Er skriftliga beskrivning av Er själva med ett CV per e-mail
Ange: Säljande Distributör/Merchandiser Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: ansokning@primafood.com Arbetsgivarens referens
