Distributionsjärnor sökes
SBZ Group AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SBZ Group AB i Stockholm
, Södertälje
, Uppsala
, Västerås
, Haninge
eller i hela Sverige
Hej där, blivande superhjälte på fyra hjul!
Är du trött på att sitta still? Drömmer du om ett jobb där du får vara ute på vägarna och sprida glädje, paket för paket? Då har vi den perfekta rollen för dig! Vi letar efter en ny distributionschaufför i Stockholm.
Du kommer att vara kung eller drottning över ditt eget fordon, navigera genom stadens puls och se till att varor når sina destinationer i tid.
Tänk dig att vara den person som räddar dagen för någon som väntat på sin leverans. Det är en spännande och viktig uppgift!
Vi söker dig som:
Har ett B-körkort i högsta hugg (ett absolut måste!).
Är en mästare på att hålla ordning och reda.
Gillar att lösa problem och inte är rädd för en utmaning.
Är pålitlig och gillar att arbeta självständigt.
Är du redo att gasa på och köra in i framtiden med oss? Skicka in din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: info.sbzgroup@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B-Chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SBZ Group AB
(org.nr 559121-2336)
121 22 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9524759