Distributionsförare/Lastbilschaufför CE

Mac & Hamzic Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Jönköping
2026-01-29


Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Mac & Hamzic Åkeri AB i Jönköping, Nässjö, Gislaved eller i hela Sverige

Vi söker dig som jobbar som yrkesförare, hos oss innefattar arbetsuppgifterna endast distribution av containter med dragbil. Vi utgår från 2 terminaler, varav en finns i Jönköping och den andra i Nässjö, så där finns möjlighet att välja utefter önskemål.

Du som chaufför tillhandahålles en egen dragbil, med bilen skall du på uppdrag frakta container främst i närområdet Jönköping - Nässjö men som max 30 mil ifrån terminal. Lossa container gör personal på respektive företag man kommit till. Vi jobbar måndag - fredag och man börjar och avslutar på samma plats varje dag.
Har du de behörigheter som krävs och vill komma igång och jobba så får du gärna höra av dig till oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: machamzic@live.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mac & Hamzic Åkeri AB (org.nr 556273-8939)
Solåsvägen 5 (visa karta)
553 03  JÖNKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Trafik
Benjamin Hamzic
machamzic@live.se
0739930351

Jobbnummer
9712823

Prenumerera på jobb från Mac & Hamzic Åkeri AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Mac & Hamzic Åkeri AB: