Distributionsförare/Lastbilschaufför CE
Mac & Hamzic Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Jönköping Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping
2026-01-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mac & Hamzic Åkeri AB i Jönköping
, Nässjö
, Gislaved
eller i hela Sverige
Vi söker dig som jobbar som yrkesförare, hos oss innefattar arbetsuppgifterna endast distribution av containter med dragbil. Vi utgår från 2 terminaler, varav en finns i Jönköping och den andra i Nässjö, så där finns möjlighet att välja utefter önskemål.
Du som chaufför tillhandahålles en egen dragbil, med bilen skall du på uppdrag frakta container främst i närområdet Jönköping - Nässjö men som max 30 mil ifrån terminal. Lossa container gör personal på respektive företag man kommit till. Vi jobbar måndag - fredag och man börjar och avslutar på samma plats varje dag.
Har du de behörigheter som krävs och vill komma igång och jobba så får du gärna höra av dig till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: machamzic@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mac & Hamzic Åkeri AB
(org.nr 556273-8939)
Solåsvägen 5 (visa karta
)
553 03 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Trafik
Benjamin Hamzic machamzic@live.se 0739930351 Jobbnummer
9712823