Medarbetare till Salladsbar & Café Njut & Grönt (Lund)
Bhayia, Basheer Khidair Abbas / Butikssäljarjobb / Lund Visa alla butikssäljarjobb i Lund
2026-06-12
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Vill du arbeta i en modern och växande salladsbar där service, kvalitet och kundupplevelse står i fokus?
Njut & Grönt söker nu en engagerad och ansvarstagande medarbetare till vår salladsbar och caféverksamhet i centrala Lund.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Förbereda och fylla på salladsbaren
Tillaga enklare frukost- och caféprodukter
Kassahantering och kundservice
Hålla rent och snyggt i lokalen
Hantera varuleveranser och påfyllning
Säkerställa god livsmedelshygien enligt gällande regler
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor
Är noggrann, ansvarstagande och självgående
Trivs i ett högt tempo
Har god samarbetsförmåga
Talar svenska eller engelska
Erfarenhet från café, restaurang, salladsbar eller butik är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete
Trevlig arbetsmiljö i centrala Lund
Möjlighet att växa tillsammans med verksamheten
Introduktion och upplärning på plats
Om Njut & Grönt
Njut & Grönt är en modern salladsbar och café med fokus på färska råvaror, hög kvalitet och snabb service. Våra kunder består främst av studenter, anställda och personer som vill ha ett hälsosamt och prisvärt alternativ i vardagen.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: basheer@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bhayia, Basheer Khidair Abbas
Mårtensgatan 1 (visa karta
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223 51 LUND Arbetsplats
Njut & Grönt Jobbnummer
9962339