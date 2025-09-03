Distributionselektriker/Eltekniker

Övik Energi AB / Elektrikerjobb / Örnsköldsvik
2025-09-03


Visa alla elektrikerjobb i Örnsköldsvik, Nordmaling, Kramfors, Bjurholm, Sollefteå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Övik Energi AB i Örnsköldsvik

Vi står inför stora utmaningar när det gäller energiomställningen, vilket bl.

a. innebär smarta elnät och decentraliserad elproduktion. Vill du vara med och bidra i Övik?

Som Distributionselektriker/Eltekniker hos oss kommer du främst att arbeta med:

- Underhåll, förstärkning samt ny- och ombyggnation av Övik Energis elnät
- Arbeten inom både högspänning och lågspänning
- Felsökning och problemlösning i elnätet

Beredskapstjänst kan komma att ingå i rollen.

Publiceringsdatum
2025-09-03

Bakgrund
Vi söker dig som har:

- Gymnasial och/eller eftergymnasial utbildning inom elteknik
- Några års erfarenhet av liknande arbete, exempelvis inom distribution eller som industrielektriker
- Körkort minst klass B (BE är meriterande)

Dina egenskaper

Som person tror vi att du är:

- Självständig och ansvarstagande
- Samarbetsvillig med god servicekänsla
- Engagerad, flexibel och strukturerad

Vi erbjuder dig

en arbetsplats där vi har högt i tak och trivs med varandra. Man utför ofta arbetet två och två eller fler. Du blir en del i en större organisation om ca 145 medarbetare i Övik. På Leverera elnät arbetar idag 15 medarbetare med olika bakgrund och yrkesroller med blandade kön och åldrar.

Ersättning
månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/16".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Övik Energi AB (org.nr 556019-1750)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Leverera , levera el

Kontakt
Ron Östensson
070-3400296

Jobbnummer
9489529

Prenumerera på jobb från Övik Energi AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Övik Energi AB: