Distributionselektriker/Eltekniker
Övik Energi AB / Elektrikerjobb / Örnsköldsvik Visa alla elektrikerjobb i Örnsköldsvik
2025-09-03
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Övik Energi AB i Örnsköldsvik
Vi står inför stora utmaningar när det gäller energiomställningen, vilket bl.
a. innebär smarta elnät och decentraliserad elproduktion. Vill du vara med och bidra i Övik?
Som Distributionselektriker/Eltekniker hos oss kommer du främst att arbeta med:
- Underhåll, förstärkning samt ny- och ombyggnation av Övik Energis elnät
- Arbeten inom både högspänning och lågspänning
- Felsökning och problemlösning i elnätet
Beredskapstjänst kan komma att ingå i rollen.Publiceringsdatum2025-09-03Bakgrund
Vi söker dig som har:
- Gymnasial och/eller eftergymnasial utbildning inom elteknik
- Några års erfarenhet av liknande arbete, exempelvis inom distribution eller som industrielektriker
- Körkort minst klass B (BE är meriterande)
Dina egenskaper
Som person tror vi att du är:
- Självständig och ansvarstagande
- Samarbetsvillig med god servicekänsla
- Engagerad, flexibel och strukturerad
Vi erbjuder dig
en arbetsplats där vi har högt i tak och trivs med varandra. Man utför ofta arbetet två och två eller fler. Du blir en del i en större organisation om ca 145 medarbetare i Övik. På Leverera elnät arbetar idag 15 medarbetare med olika bakgrund och yrkesroller med blandade kön och åldrar. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/16". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Övik Energi AB
(org.nr 556019-1750) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Leverera , levera el Kontakt
Ron Östensson 070-3400296 Jobbnummer
9489529