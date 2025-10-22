Distributionschef
2025-10-22
På Derome är vi stolta över att vara ett tryggt, familjeägt företag där gemenskap och omtanke genomsyrar vår kultur. Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, alltid med stöd från engagerade ledare och kollegor. Hos oss förenas en stark gemenskap med en inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter långsiktighet, enkelhet och ansvarstagande. Vi erbjuder flexibilitet i arbetet, men uppskattar att de flesta av oss gärna väljer att vara på plats tillsammans. Nu söker vi medarbetare som delar våra värderingar och vill vara med och driva vår utveckling framåt.
Vill du leda vägen mot framtidens hållbara transporter?
Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för vår distributionsverksamhet och driva utvecklingen framåt - med både hjärta och struktur.
Hos oss får du möjligheten att påverka, inspirera och leda i en miljö där samarbete, ansvarstagande och långsiktighet är självklara delar av vardagen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar
Som ansvarig för distributionsverksamheten har du ett brett och utvecklande uppdrag där du leder både människor och processer.
Du kommer bland annat att:
- Ha personalansvar för chaufförer och verka för deras utveckling och engagemang.
- Planera, följa upp och optimera våra transporter och leveranser.
- Säkerställa att alla medarbetare har rätt behörighet och utbildning (YKB, kran, ADR m.m.).
- Ha budget- och resultatansvar för din region och fordonsflotta.
- Ansvarar för att fordon och chaufförer följer de lagar och regler som finns.
- Ansvarar för att besiktningar, service, tillsyner och reparationer sköts på fordon.
- Arbeta för en hög leveranskvalitet och effektivitet i hela kedjan.
- Samordna koncernens gemensamma leveranser samt det egna affärsområdets leveranser till kund.
- Vara backup för transportledare vid behov.
- Driva ständiga förbättringar, uppföljning och avvikelsehantering.
- Planera säsongsvis för att säkerställa lokala transporter.
- Bidra aktivt till en säker och hållbar arbetsmiljö.
Vi söker dig som har
För att lyckas i rollen ser vi att du är en trygg ledare som trivs i ett högt tempo och har lätt för att motivera och engagera andra. Du har förmågan att se både helheten och detaljerna, och du kombinerar struktur med drivkraft.
Du har:
- Erfarenhet av arbetsledning, gärna inom åkeri eller logistik.
- Ledarutbildning alternativt arbetslivserfarenhet av att coacha och leda medarbetare.
- Ekonomiskt sinne och vana att arbeta med budget och uppföljning.
- Goda administrativa färdigheter och ordningssinne.
- Goda kunskaper i MS Office och gärna erfarenhet av ruttplaneringssystem.
- En social och kommunikativ förmåga - du gillar att samarbeta och skapa engagemang.
- Driv och vilja att utveckla verksamheten långsiktigt.
Varför välja oss?
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du blir en del av en koncern med starka värderingar: drivkraft, enkelhet, ansvarstagande och långsiktighet.
Vi tror på att människor växer när de får ansvar och stöd, och vi arbetar tillsammans för att skapa en arbetsplats där man trivs, utvecklas och ser fram emot varje dag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Derome genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
