Distributions chaufför
Jfb Transport AB / Fordonsförarjobb / Huddinge Visa alla fordonsförarjobb i Huddinge
2025-11-01
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jfb Transport AB i Huddinge
Hej!
JFB Transport AB söker lastbilschaufför med C-kort, för distribution av styckegods.
Du som söker behöver gilla högt tempo och gilla att jobba självständigt. Du bör ha erfarenhet av distributions körning och god lokalkännedom, detta då du både lastar din bil själv samt ruttar dina dagar på bästa och effektivaste sätt. Du tycker om ordning och reda och är rädd om både bil och gods. Ingen rökning i bilarna. Bilarna står parkerade i Tumba och våran terminal ligger i Slagsta. Arbetstid ca 06.30-15.30 måndag till fredag.
Lön efter överenskommelse och erfarenhet.
Svara gärna med referenser.
Hälsningar Jonas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: jfbtransportab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jfb Transport AB
(org.nr 556847-2137)
Öranvägen 77 (visa karta
)
141 91 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9584308