Diskare-Kök
Caffè L'Antico AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-12-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Caffè L'Antico AB i Stockholm
Disk- & köksmedarbetare sökes
Hos oss arbetar vi som ett team där vi hjälps åt för att skapa ett smidigt och välfungerande arbetsflöde. Vi söker nu en noggrann, effektiv och driven person som vill bidra till ordning, tempo och kvalitet i verksamheten.
Om rollen
Rollen är fysiskt krävande och tempot är stundtals högt. Därför söker vi dig som är organiserad, stresstålig och har god ordningskänsla.
Din huvudsakliga uppgift är att:
Hålla disken ren, organiserad och rullande under service
Hantera glas, porslin och köksredskap varsamt och strukturerat
Säkerställa att tallrikar, bestick och redskap alltid finns redo
Under lugnare perioder hjälper du även till med:
Prepp och påfyllning
Leverans- och lagerhantering
Städning och allmän ordning
Vi söker dig som:
Är pålitlig, snabb och trivs i högt tempo
Tar ansvar för hygien, ordning och struktur
Är försiktig med glas och porslin
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Är flexibel och kan arbeta dagtid, kvällar och helger
För rätt person finns möjlighet att utvecklas vidare mot mer prepp och köksarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: espresso@caffelantico.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caffè L'Antico AB
(org.nr 559169-0556)
Dalagatan 58 (visa karta
)
113 24 STOCKHOLM Jobbnummer
9658249