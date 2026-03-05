Diskare/Runner sökes
Vill du ha möjligheten att arbeta på en restaurang med höga ambitioner och med gästen i fokus? Hummerkrogen kör sin 8:e säsong och är redo för nya utmaningar. Du ska helst ha något års erfarenhet i branschen av liknande arbete. Att servicegraden ska vara hög är en prioritet på vår krog så det är viktigt att du har det tänket. Vårt fokus är skaldjur och fisk men vi serverar även kött och pasta. Vi öppnar 11 juni och stänger säsongen 30 augusti. Vi ordnar boende för den som behöver det. Bli en i gänget på Hunnebostrands bästa restaurang med bästa läget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: info@hummerkrogen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hummerkrogen Hunnebostrand AB
(org.nr 559185-0200)
Södra Strandgatan 4 (visa karta
)
456 61 HUNNEBOSTRAND Jobbnummer
9780266