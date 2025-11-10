Diskare heltid
Vill du arbeta med ett asiatiskt matskoncept som är välkänt och ständigt växer? Då ska du söka till Spicy Hot!
Vad vi söker:
Vi söker glädjespridande, serviceinriktade, noggranna medarbetare som tycker om att arbeta i team samt klarar av ett högt arbetstempo. Vi kommer att anställa medarbetare som innehar dessa karaktärer. Du kommer att få träna på plats med våra handledare och arbetsböcker i kök.
Diskare:
Du kommer att arbeta som diskare tillsammans med restaurangens kökspersonal och servis. Främst med disk men även med städrutiner och rengöring på restaurangen. På Spicy Hot så producerar vi mat till ca 500 - 600 gäster varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
