Diskare heltid

Kungsgatan 12 i Karlstad AB / Restaurangbiträdesjobb / Karlstad
2025-11-10


Vill du arbeta med ett asiatiskt matskoncept som är välkänt och ständigt växer? Då ska du söka till Spicy Hot!
Vad vi söker:
Vi söker glädjespridande, serviceinriktade, noggranna medarbetare som tycker om att arbeta i team samt klarar av ett högt arbetstempo. Vi kommer att anställa medarbetare som innehar dessa karaktärer. Du kommer att få träna på plats med våra handledare och arbetsböcker i kök.
Diskare:
Du kommer att arbeta som diskare tillsammans med restaurangens kökspersonal och servis. Främst med disk men även med städrutiner och rengöring på restaurangen. På Spicy Hot så producerar vi mat till ca 500 - 600 gäster varje dag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: david@spicyhot.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare Karlstad".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kungsgatan 12 i Karlstad AB (org.nr 556927-0555)
Kungsgatan 12 (visa karta)
652 24  KARLSTAD

Arbetsplats
Spicy Hot Karlstad (Kungsgatan 12 i Karlstad AB)

Jobbnummer
9596362

