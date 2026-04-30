Söker erfaren medarbetare till snabbkök Smashburgare & Pizza

Asof Sverige AB / Kockjobb / Umeå
2026-04-30


Vi söker en driven och erfaren person till vårt snabbkök som har tidigare erfarenhet av att arbeta med smashburgare samt pizzabakning. Du ska vara van vid högt tempo, kunna arbeta självständigt och ha känsla för kvalitet och service.

Dina arbetsuppgifter
Tillagning av smashburgare

Bakning av pizza

Förberedelser och kökshantering

Kundservice och kassahantering vid behov

Städning och hålla rent i arbetsområdet

Vi söker dig som:
Har erfarenhet från snabbkök, restaurang eller liknande

Kan hantera stressiga perioder och jobba effektivt

Är ansvarstagande, punktlig och serviceinriktad

Kan arbeta i team och självständigt

Talar svenska eller engelska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: Kubenumea@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Asof Sverige AB (org.nr 559056-0453)
Kålhagsvägen 16 (visa karta)
907 55  UMEÅ

