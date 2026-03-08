Diskare
Trädgårdens Wok & Sushi AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-03-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trädgårdens Wok & Sushi AB i Stockholm
Restaurang Catalana ligger centralt, mitt i Kungsträdgården i Stockholm, nära till kollektivtrafik. Vi söker nu ny personal, helst med start omedelbart.Publiceringsdatum2026-03-08Arbetsuppgifter
Vi söker diskare som kan utföra alla arbetsuppgifter som hör rollen till. Plocka disk, diska och hålla borden rena.
Din personlighet
Vi söker dig som tycker om att ha ett jobb där mycket händer och där tempot är högt stundvis. Vi ser att du är stresstålig, serviceminded och social.
Din ansökan
Skicka in din ansökan via mail snarast då vi går igenom ansökningarna löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: p2wok@outlook.com Arbetsgivare Trädgårdens Wok & Sushi AB
(org.nr 559316-5821)
Kungsträdgårdsgatan 15 (visa karta
)
111 47 STOCKHOLM Arbetsplats
P2 Jobbnummer
9783561