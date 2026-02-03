Diskare
2026-02-03
Vi söker diskare till vår restaurang
Är du noggrann, snabb och gillar att jobba i team? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter en diskare som vill bli en viktig del av vårt köksteam. Som diskare ser du till att köket flyter på genom att hålla ordning på disk, redskap och arbetsytor.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Disk av porslin, glas och köksutrustning
Hålla disk- och köksområden rena och organiserade
Hjälpa till med enklare köksuppgifter vid behov
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull och punktlig
Trivs med ett högt tempo
Har en positiv inställning och god samarbetsförmåga
Erfarenhet är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Ett trevligt arbetsklimat
Möjlighet till utveckling
Lön enligt överenskommelse
Låter det intressant? Märk din ansökan SÄDI066.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snabb Jobb Sverige AB
