Diskare
2025-12-16
Vem söker vi?
Vi söker en snabb, strukturerad och ordentlig person som älskar ordning och reda.
Disken är i anslutning till köket och du arbetar med stor industridiskmaskin.
Du är van att jobba i ett högt tempo i alla lägen utan att tappa fokus på arbetsuppgiften.
Du vill och ser fram emot att jobba i skärgården under sommaren och är en naturlig lagspelare.
Boende: finns på ön.
Lön: enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Visstidsanställning.
Vi behöver dig under hela säsongen med start i juni.
Språk: svenska och förståelse i engelska.
Finnhamn är ett naturreservat längst ut i mellanskärgården. På ön finns krog, butik, kiosk och 267 bäddar i vandrarhem och stugor.
Vi ser gärna att ledig personal använder sig av utegymmet, badar, lånar kajaker, SUP och kanske kör en beachvolleybollmatch, eller brännboll.
Waxholmsbolaget har flera turer till och från ön varje dag.
Låter detta som något för dig?
Tveka inte med att söka, urvalet sker löpande, så skicka in din ansökan så fort som möjligt.
Vi har en ansökningsprocess som låter dig ansöka direkt från din mobil på bara några få minuter utan varken CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens, och avslutningsvis göra en kort videopresentation.
