2025-11-12
Vi söker diskare!
Att arbeta som diskare hos oss kräver att du under högt tempo kan vara noggrann och effektiv och alltid vara fokuserad. Att du helt enkelt kan behålla ett lugn och fokus även när det är mycket att göra.
Vi söker dig som kan jobba helgerna (fred-söndag) främst men även vardagar vid behov.
För att passa bra hos oss tror vi att du har lätt för att ta initiativ , kan prestera i stressig miljö, är snabb, noggrann och effektiv, sprider positiv energi omkring dig samt har erfarenhet från jobb i disk samt enklare hjälp till dina kockkollegor.
För rätt person finns det möjlighet att lära sig köket o därmed få mer timmar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: Restaurangathena@live.com Arbetsgivarens referens
