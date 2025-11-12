Diskare

Fina I Göteborg AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2025-11-12


Vi söker diskare!
Att arbeta som diskare hos oss kräver att du under högt tempo kan vara noggrann och effektiv och alltid vara fokuserad. Att du helt enkelt kan behålla ett lugn och fokus även när det är mycket att göra.
Vi söker dig som kan jobba helgerna (fred-söndag) främst men även vardagar vid behov.
För att passa bra hos oss tror vi att du har lätt för att ta initiativ , kan prestera i stressig miljö, är snabb, noggrann och effektiv, sprider positiv energi omkring dig samt har erfarenhet från jobb i disk samt enklare hjälp till dina kockkollegor.
För rätt person finns det möjlighet att lära sig köket o därmed få mer timmar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: Restaurangathena@live.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare".

Arbetsgivare
Fina I Göteborg AB (org.nr 559204-8853)
Engelbrektsgatan 53 (visa karta)
412 52  GÖTEBORG

Arbetsplats
Restaurang Athena

Jobbnummer
9602148

