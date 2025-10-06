Diskare
2025-10-06
Restaurang Lammet & Grisen är belägen på Lindvallens område i Sälenfjällen. Vi serverar helstekta filéer med fantastiska tillbehör. Filéerna trancheras av kockarna i restaurangen. Förrätter, desserter och övriga varmrätter beställas a la carté. Vi har ca 360 sittplatser och jobbar ofta med 2 sittningar vilket innebär ett högt tempo i restaurang och kök.
I samma hus som restaurangen finns även vår delibutik där vi säljer allt från färdig mat till presentartiklar.
Vi söker Dig som är noggrann, organisatorisk och trivs när det är full fart.
Att kunna samarbeta med andra ser vi som en självklarhet. Man jobbar 1-2 diskare varje kväll.
Erfarenhet av liknande arbete är ett krav.
Då arbetet sker mestadels på kvällar/nätter så ska du vara beredd att bo i Sälen och gärna ha körkort. Vi har personalboende. Du och en kollega kommer ta hand om restaurangens och kökets disk. Till er hjälp har ni tre olika diskstationer, en tunneldisk, en grovdisk och en glasdisk. Att samarbeta och ha en bra laganda är mycket viktigt för oss. Det är ett fysiskt och delvis krävande jobb så bra fysik och organisationsförmåga är ett måste. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lammet & Grisen i Sälen AB
(org.nr 556414-2809), http://www.lammet.nu
Fjällvägen 21 (visa karta
)
780 67 SÄLEN Arbetsplats
Lammet & Grisen I Sälen AB Jobbnummer
9541868