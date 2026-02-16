Digitaltryckare
2026-02-16
Digitaltryckare till DS Smith Norrköping
Om rollen
I tjänsten som operatör för våra två digitalpressar och ett skärbord ingår ansvar för flera arbetsmoment och du har som regel många bollar i luften. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer bland annat vara att ställa in och köra alla maskiner, operatörsservice, samt att bidra till ordning och reda genom 5S. Du rapporterar i Shopflor. Viktiga delar i rollen är att förebygga och eliminera olycksrisker och systematiskt arbeta med ständiga förbättringar, samt att vara en förebild som agerar i enlighet med våra värderingar och kontinuerligt jobbar för att skapa delaktighet, motivation och ägandeskap.
Om dig
För att lyckas i denna roll behöver du ha goda data/systemkunskaper, truckkort samt kunna läsa och förstå arbetskort och tillverkningsordrar.
Viktigast är dock vem du är som person, där vi söker dig som har lätt för att samarbeta, samtidigt som du är självgående och kan navigera i en omväxlande vardag. Du arbetar strukturerat samtidigt som du har ett flexibelt förhållningssätt, och du har alltid säkerhet och kvalitet som främsta prioritet.
Vilka är vi på DS Smith?
DS Smith är en del av International Paper och består av ca 70 000 medarbetare över hela världen. Vårt erbjudande består av att ta fram förpackningslösningar i wellpapp, både kundunika och av standardmått. Utöver detta tillhandahåller vi ett sortiment av kompletterande emballage, ex. utfyllnadsmaterial, stötskydd och förslutning, för att kunna ge kundanpassade och klimatsmarta lösningar efter behov.
DS Smith Sverige har ca 640 anställda och omsätter ca 2 miljarder SEK. Företaget har även verksamhet i Mariestad, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på https://www.dssmith.com/sv/packaging
Din framtida arbetsplats
DS Smith fokuserar på att förverkliga potentialen hos våra anställda varje dag, och du kommer att få nästintill oändliga möjligheter för oberoende prioritering av ditt dagliga arbete i en god arbetsmiljö med kollegor av alla åldrar och nationaliteter. På samma sätt som alla DS Smith-kollegor är vi stolta över möjligheten att göra en hållbar skillnad i ett marknadsledande företag. Men vi ser också våra kollegor som individer och skulle vilja göra deras liv hälsosammare och lyckligare, och vi erbjuder därför våra kollegor:
Sjukförsäkring
Friskvårdbidrag
Tandvårdsklubb
Regelbundna hälsoundersökningar
Subventionerad lunch
Aktiesparande
Gruppaktivitetsbudget
• och såklart flyttlådor!
Rättvis rekrytering i DS Smith
Uppfyller du inte varje enskilt krav? På DS Smith strävar vi efter att rekrytera över ett brett spann av kandidater. Vi växer för att vi är en mångfaldig arbetsplats där alla kan förverkliga sin potential. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka. Därför hoppas vi att du ansöker till positionen även om du inte nödvändigtvis uppfyller alla krav.
Är du nyfiken på mer information?
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Norrköping.
Om du har frågor om tjänsten, hör av dig till Produktionsledare Magnus Hjortberger: magnus.hjortberger@dssmith.com
Kontakta vårt rekryteringsteam via nordic.recruitment@dssmith.com
för ytterligare information. Vänligen observera att vi inte accepterar ansökningar via epost.
Vi använder screeningfrågor och arbetspsykologiska tester som urvalsverktyg för rättvis och fördomsfri rekrytering. Sista dag för ansökan är 5:e mars. Intervjuer kommer att hållas löpande. Tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot den!
