Digitaliseringsspecialist till verksamhet i Umeå!
2026-02-14
Är du nyexaminerad systemvetare/datavetare och har ett stort tekniskt intresse? Ansök då om rollen som digitaliseringsspecialist till kund i Umeå idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Vi söker dig som vill ha en varierad och utvecklande roll där du får kombinera tekniskt arbete med support, utbildning och nära samverkan med både kollegor och användare. Du drivs av teknikens möjligheter och motiveras av att skapa lösningar som gör verklig skillnad i verksamheten.
I rollen får du arbeta både strategiskt och operativt - från att utveckla och implementera nya tekniska lösningar till att vidareutveckla och optimera befintliga system och arbetssätt. Du ser förbättringspotential, tar initiativ och har förmågan att omsätta idéer till hållbara och användarvänliga lösningar.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Academic Work, med goda chanser till förlängning om samarbetet fungerar bra.
Dina arbetsuppgifter
• Utveckla och vidareutveckla digitala lösningar
• Uppdatera, kvalitetssäkra och förbättra befintliga lösningar
• Delta på möten
VI SÖKER DIG SOM
• Har utbildning inom systemvetenskap, datavetenskap eller liknande
• Har ett stort tekniskt intresse
• Gillar att samarbeta med kollegor
• Kan kommunicera på svenska, i både tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
