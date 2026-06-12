Undersköterskor sökes till Båtsmansgärdet
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Undersköterskejobb / Kungälv Visa alla undersköterskejobb i Kungälv
2026-06-12
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-06-12Beskrivning
🌟 Välkommen till Båtsmansgärdet – hjärtat av omsorgen i centrala Kungälv!
Vi söker nu DIG som vill vara med och forma framtidens Båtsmansgärdet. Här får du möjlighet att göra verklig skillnad i människors vardag, samtidigt som du blir en del av ett team där omtanke, utveckling och arbetsglädje står i centrum.
Båtmansgärdet är ett varmt och välkomnande somatisk vård- och omsorgsboende beläget i centrala Kungälv. Här erbjuder vi trygg omsorg i cirka 50 lägenheter.
Just nu har vi spännande möjligheter för dig som är undersköterska och vill göra skillnad – varje dag. Vi söker nya stjärnor till vårt team som vill arbeta dag/kväll!Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss på Båtmansgärdet är du en nyckelperson i våra hyresgästers liv. Du arbetar utifrån äldreomsorgens nationella värdegrund, där självbestämmande, trygghet och meningsfullhet är centralt.
Du kommer att:
Stärka hyresgästens förmågor och resurser.
Hjälpa till med personlig omvårdnad, städning och tvätt.
Stötta vid måltider och sociala aktiviteter.
Dokumentera insatser och följa upp behov.
Utföra hälso- och sjukvårdsinsatser som delegerats av sjuksköterska.
Samarbeta med kollegor och andra professioner i teamet.
Vi erbjuder dig ett ett arbete där du får samarbeta tätt med andra kollegor där ni får möjlighet att utvecklas, dela kunskap och göra verklig skillnad i människors liv. Tillsammans gör ni skillnad och skapar en tryggare omsorg.
Kvalifikationer
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har skyddad titel som undersköterska från socialstyrelsen alternativt tjänstgöringsintyg där titel undersköterska och anställningsform tillsvidare framgår 2023-07-01
Du ska ha god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt kunna arbeta självständigt.
Viktigt är att du är intresserad av människor, har ett stort engagemang och ser möjligheter, ansvarskänsla samt sätter brukarnas individuella behov i fokus.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt god datorvana är ett krav.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet inom vården.
Vi söker dig som tror på alla människors lika värde och rättigheter. Är du dessutom en person som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter samtidigt som du är öppen för att lära dig av andra så ser vi att det här är ett uppdrag för dig.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Hos oss får du mer än ett jobb - du får en plats där du gör skillnad, varje dag☘️
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Felicia Holm 0303-238690 Jobbnummer
9960717