Kantor Multrå-Sånga
Sollefteå Pastorat / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Sollefteå Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Sollefteå
2026-06-12
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Vi söker kantor med hjärta för musiken och intresse för körledning!
Som kantor hos oss blir du en viktig del av församlingens vardag. Du är med och skapar trygghet och trivsel för människor vid gudstjänster, dop, vigslar och begravningar.
Du kommer att få ansvaret för att församlingarnas kyrkor fylls av musik i såväl gudstjänst- som konsertform. Du har ett särskilt ansvar för Multrå-Sånga församling samt spelar även vid gudstjänster och förrättningar i övriga församlingar i pastoratet.
Vi ser gärna att du:
Är utbildad kantor på minst C-nivå eller har motsvarande erfarenhet och vill utbilda dig, då kan vi bereda utrymme för studier i tjänsten.
Har ett särskilt intresse för den befintliga körverksamheten samt att anordna konserter och vill inspirera, utveckla sångglädje hos både barn, ungdomar och vuxna
Undervisar orgelelever och i samråd, svarar för vård av orglar och övriga instrument.
Vill samarbeta nära präster, diakoner och församlingspedagoger samt övriga medarbetare i församlingslivet.
Har B-körkort, Allmän datavana och är medlem i Svenska kyrkan Trygghet är viktigt för oss. Därför ber vi om ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning, eftersom vi har verksamhet för barn och unga.
Vi erbjuder dig:
en arbetsplats med stort musikintresse och många engagerade körsångare och ger möjlighet att utveckla våra körer och starta nya musikaliska projekt samt en öppen och varm gemenskap där musiken är en viktig del av församlingslivet.
I tjänsten ingår tjänstgöring dagtid, kvällar och helger.
Vi söker dig som vill bidra med ditt engagemang – oavsett bakgrund, ålder eller tidigare erfarenheter. Det viktigaste är att du vill vara en del av vår gemenskap och göra skillnad i människors vardag.
Sollefteå pastorat består av tolv församlingar och täcker, i geografin, samma område som Sollefteå kommun. Kärnverksamheten för Svenska kyrkans församlingar är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission med syfte att människor ska leva i tro på Jesus Kristus i kristen gemenskap. Sollefteå pastorat förvaltar också kyrkobyggnader och andra lokaler samt ansvarar för begravningsverksamheten i de tolv församlingarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå Pastorat
(org.nr 252004-9939), https://www.svenskakyrkan.se/
Kyrkvägen 18 (visa karta
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881 34 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå pastorat Kontakt
Kyrkoherde
Charlotte Odelberg 0620-83560 Jobbnummer
9960719