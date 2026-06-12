Tekniker med inriktning mot VVS till Fastighetsservice
Region Blekinge / VVS-jobb / Karlskrona Visa alla vvs-jobb i Karlskrona
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Vill du vara med och utveckla framtidens vårdmiljöer?
Region Blekinge står inför en omfattande utvecklingsresa där nya arbetssätt, modern teknik och framtidens vårdlokaler ska möta invånarnas behov av vård och omsorg. Nu söker vi en engagerad VVS-tekniker som vill bidra till att våra fastigheter fungerar säkert, effektivt och hållbart.
Region Blekinge förvaltar cirka 290 000 kvadratmeter lokaler. Fastighetsservice Öst ansvarar för drift och underhåll av fastigheterna i den östra delen av länet. Tjänsten är placerad i Karlskrona.
Om jobbet
Som tekniker med inriktning mot VVS arbetar du med drift, tillsyn, service och underhåll av fastighetstekniska installationer. Du är en viktig del i arbetet med att säkerställa att våra fastigheter fungerar optimalt för patienter, medarbetare och besökare.
Arbetet är varierat och innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utföra mindre VVS-installationer samt om- och tillbyggnadsarbeten
• Service, felsökning och reparation av VVS-system
• Byte och underhåll av ventiler, pumpar, armaturer och övriga komponenter
• Tillsyn och skötsel av värme-, vatten- och sanitetsanläggningar
• Medverka i framtagande och utveckling av rutiner för drift och underhåll
• Dokumentera utfört arbete och rapportera avvikelser
• Samverka med kunder, entreprenörer och leverantörer
Om dig
Vi söker dig som har gymnasieutbildning med inriktning mot VVS eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För tjänsten krävs att du har:
• Minst tre års erfarenhet av arbete som VVS-montör, servicetekniker eller reparatör
• God teknisk förståelse och erfarenhet av felsökning
• B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom fastighetsdrift eller tekniskt underhåll av större fastigheter.
Som person är du ansvarstagande, serviceinriktad och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och har lätt för att skapa goda relationer med kunder, kollegor och leverantörer. Du har förmåga att planera och prioritera ditt arbete samt ett intresse för teknisk utveckling och förbättringsarbete.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Ett varierat och självständigt arbete med stort eget ansvar Möjlighet att arbeta med tekniskt avancerade och samhällsviktiga fastigheter Kompetenta och engagerade kollegor Möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning En arbetsplats där du bidrar till att skapa förutsättningar för en väl fungerande hälso- och sjukvård
Övrig information
Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa tjänster kan vara säkerhetsklassade, vilket innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Om regionservice
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regionservice. Här finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081), https://regionblekinge.se/
Lasarettsvägen (visa karta
)
371 85 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionservice Kontakt
Fredrik Löfmark, kommunal 0455736266 Jobbnummer
9960716