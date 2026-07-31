Digitaliseringsledare
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret / Datajobb / Kalmar Visa alla datajobb i Kalmar
2026-07-31
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Har du ett brinnande samhällsengagemang och gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta med digitalisering- och utvecklingsarbete? Då kanske du söker oss och vi definitivt dig!
Inom Utveckling och styrning arbetar vi tillsammans för att utveckla Kalmar kommunkoncern genom IT, kvalitet, innovation, digitalisering och datadrivna arbetssätt – alltid med målet att skapa största möjliga nytta för våra invånare och verksamheter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Vi söker en person med stor erfarenhet av att skapa förutsättningar för lärande, samverkan, utveckling, innovation och en god förmåga att hantera och engagera människor. Viktigt att också ha god teknisk kompetens och erfarenhet att leda projekt med olika intressent- och referensgrupper.
Som digitaliseringsledare på Kommunledningskontorets enhet för digitalisering och innovation kommer du driva ett eller flera av våra digitala uppdrag, som alla är en del av den koncernövergripande, strategiska digitala omställningen. Du arbetar nära våra kärnverksamheter, vår IT-enhet och externa leverantörer.
En stor del av tjänsten kommer kopplas till Kultur och fritidsförvaltningen och där stödja, inspirera och utmana verksamheterna i arbetet med digital utveckling och innovation. Du kommer vara förvaltningens representant i kommunkoncernens digitaliseringsnätverk och beredningsgrupp. Din roll blir viktig i utvecklingen av ett processorienterat arbetssätt och ett väl utvecklat IT-stöd som är en förutsättning för att tydliggöra, underlätta och effektivisera förvaltningens arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Examen på kandidatnivå från högskola eller universitet eller annan likvärdig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som kvalificerande. Exempelvis inom teknik, systemvetenskap, digitalisering eller verksamhetsutveckling
• Dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling kopplat till digitalisering i större organisationer
• Förmågan att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• Dokumenterad erfarenhet av projektledning
• Certifiering inom projektmodellen PPS
• Kunskap om tjänstedesign eller liknande innovationsmetod
• Yrkeserfarenhet från kommunal, regional eller statlig verksamhet
Vi söker dig som är lyhörd, drivande och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du har lätt för att samarbeta och kommunicerar tydligt och pedagogiskt. Med förmåga att se helheten tar du ansvar för att strukturera ditt arbete och driva processer framåt från idé till genomförande. Du är motiverad, uthållig och ser till att projekt slutförs med goda resultat.
Du har god kompetens inom behovsanalys och kravfångst, och kan sätta dig in i både användarnas och verksamhetens behov samt översätta dessa till hållbara tekniska lösningar. Du har även förmåga att förklara tekniska möjligheter och begränsningar på ett begripligt sätt, och trivs med att arbeta i tvärfunktionella team där du bidrar med både analys och helhetsperspektiv.
Arbetsuppgifterna kräver att du har en mycket god förmåga att förmedla resultat och kunskaper på ett tydligt sätt i såväl tal som skrift.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-11-02 Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335213". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
Box 611 (visa karta
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391 26 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Digitaliseringschef
Niklas Hörling niklas.horling@kalmar.se 0103520401 Jobbnummer
10016703