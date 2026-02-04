Digitaliserings- och utvecklingschef till Danderyds kommun
2026-02-04
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Vill du leda och vidareutveckla digitalisering och verksamhetsutveckling i en kommun med höga ambitioner? Danderyds kommun söker nu en strategisk och drivande Digitaliserings- och utvecklingschef med ett helhetsansvar för kommunens IT-enhet, kontaktcenter och utvecklingsenhet.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Som Digitaliserings- och utvecklingschef har du ett övergripande ansvar för att driva, samordna och utveckla kommunens digitala transformation och verksamhetsutveckling. Rollen är både strategisk och operativ, vilket ger dig möjlighet att växla mellan helhetsperspektiv och konkreta förändringsinitiativ. Du arbetar nära kommunledningen, våra förvaltningar samt externa aktörer.
I uppdraget ingår att vara avdelningschef för IT- och digitaliseringsavdelningen samt enhetschef för utvecklingsenheten, som består av 6 engagerade medarbetare. Kontaktcenter och IT-enheten har båda enhetschefer som rapporterar till dig. Avdelningen består totalt av 35 medarbetare och chefer. Tillsammans skapar ni struktur, utvecklingskraft och stabilitet i hela kommunens arbete.
Du blir en viktig del av både kommunledningskontorets ledningsgrupp och kommunens övergripande ledningsgrupp. Där bidrar du, tillsammans dina ledningsgruppskollegor, till att omsätta politiska mål till konkret verksamhetsutveckling som gör skillnad. Din närmsta chef blir kommundirektören.
I uppdraget som digitaliserings- och utvecklingschef kommer du bl.a:
* Leda och utveckla kommunens samlade arbete inom digitalisering, IT och verksamhetsutveckling
* Säkerställa att våra digitala tjänster är effektiva, säkra och användarvänliga för invånare och våra verksamheter
* Ansvara för strategisk IT-styrningen och digital arkitektur
* Vidareutveckla kontaktcentret som nav för god service och tillgänglighet
* Leda, coacha och utveckla chefer och medarbetare inom avdelningen
* Driva förändrings- och utvecklingsinitiativ i nära samverkan med övriga förvaltningar
* Ansvara för budget, uppföljning och resultat inom ansvarsområdetKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant akademisk examen inom exempelvis IT, samhällsvetenskap, ekonomi eller motsvarande
* Mångårig dokumenterad erfarenhet av chefs- och ledarroller, gärna inom offentlig sektor
* Erfarenhet av digitalisering, IT-styrning och verksamhetsutveckling i komplexa organisationer
* God förståelse och erfarenhet av kommunal styrning, politiska beslutsprocesser och offentlig förvaltning
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som möter både vardag och utvecklingsarbete med ett positivt och engagerat förhållningssätt.
Du är en trygg ledare som kan guida verksamheten genom förändring och samtidigt få med dig medarbetarna på resan. Nyfikenhet och öppenhet präglar ditt sätt att tänka, du ser möjligheter och uppskattar att utveckla nya arbetssätt. I samarbeten är du prestigelös, delar gärna med dig av idéer och bidrar aktivt till att nå gemensamma mål.
Du arbetar strukturerat och analytiskt och har lätt för att prioritera och skapa tydlighet även i komplexa situationer. Du kan se verksamheten i ett större sammanhang och har förmåga att göra välgrundade, strategiska avvägningar som gynnar kommunen i stort.
Vi ser verkligen fram emot att läsa om ditt intresse för uppdraget!
Bakgrundskontroll kan förekomma i rekryteringsprocessen. Mer information om processen lämnas när det blir aktuellt.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
