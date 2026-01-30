Digital Workplace Engineer
2026-01-30
Vill du arbeta med och vidareutveckla moderna digitala arbetsplatser hos en av Sveriges mest samhällsviktiga aktörer?
I denna roll får du möjlighet att arbeta i en senior och ansvarstagande position inom Digital Workplace, där virtuella klientplattformar är en central del. Du blir en nyckelperson i arbetet med att förvalta, utveckla och framtidssäkra organisationens virtuella arbetsplatser och applikationsleveranser, med starkt fokus på användarupplevelse, stabilitet och säkerhet.
Rollen är tekniskt hands-on och kombinerar daglig drift och vidareutveckling av befintliga lösningar med planering och design av framtida plattformar.
Om rollen:
Som Digital Workplace Engineer med fokus på virtuella klientplattformar arbetar du nära både teknik, verksamhet och användarrepresentanter. Du fångar upp behov, omsätter dem till tekniska lösningar och är med och driver utvecklingen av organisationens digitala arbetsplatser framåt.
Tyngdpunkten i rollen ligger på virtuella klientplattformar, där Citrix och VMware/Omnissa Horizon utgör kärnan. Samtidigt är du delaktig i helheten kring den digitala arbetsplatsen, inklusive klienthantering och integrationer mot Microsofts ekosystem.
Du arbetar bland annat med:
Förvaltning och vidareutveckling av Citrix-baserade virtuella klientmiljöer
Design och utveckling av VMware/Omnissa Horizon-baserade lösningar
Virtuella klienter, applikationspaketering och tillhörande infrastruktur
Automatisering och förbättring av arbetssätt i en DevOps-nära funktion
Ansvarsområden:
Säkerställa stabila, säkra och användarvänliga virtuella arbetsplatser, till exempel genom patchning och livscykelhantering av den tekniska miljön
Fånga upp användarbehov och omsätta dem till hållbara tekniska lösningar
Arbeta med automatisering och script för effektivare drift och förvaltning
Samverka med interna team, användarrepresentanter och externa leverantörer
Bidra till strategiska vägval och långsiktig plattformsutveckling
Vi söker dig som har erfarenhet av virtuella klientmiljöer och som trivs i gränslandet mellan teknik, användare och utveckling.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av Citrix Workspace / Citrix Virtual Apps & Desktops
Erfarenhet av VMware / Omnissa Horizon
God förståelse för virtuella klientplattformar och applikationsleverans
Erfarenhet av SCCM, Tanium eller liknande verktyg
Script- och utvecklingsvana (PowerShell, Bash, Python)
Meriterande:
Vana av att arbeta med lösningsdesign och tekniska helhetslösningar
Erfarenhet av DevOps-arbetssätt eller automatiseringDina personliga egenskaper
Du är lösningsorienterad, analytisk och tekniskt nyfiken.
Du tar ansvar, arbetar strukturerat och trivs i samarbete med både teknik- och verksamhetsnära roller. Du har förmåga att se helheten utan att tappa detaljfokus.
Detta erbjuds i rollen.
En central roll inom ett strategiskt och samhällsviktigt område
Möjlighet att påverka teknikval, arkitektur och arbetssätt
Hands-on arbete i moderna Citrix- och Horizon-miljöer
Ett kompetent team med hög teknisk nivå och stark samarbetskultur
Långsiktighet, stabilitet och fokus på kvalitet och säkerhet
Varför den här rollen?
Möjlighet att arbeta i ett av Sveriges mest omfattande och strategiskt viktiga IT-initiativ
Bygga en modern, säker och skalerbar plattform från grunden
Jobba långsiktigt och tekniskt djupt i en miljö som värdesätter innovation, kvalitet och samarbete
Ta en central roll i ett kompetent team där din expertis verkligen gör skillnad
Tjänsten gäller en långsiktig anställning hos kunden.
Är du redo för nästa utmaning? Skicka in din ansökan så återkommer vi med mer information om nästa steg.
