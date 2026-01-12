Digital Web Analyst
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en digital/webbanalytiker till en etablerad aktör inom spel och underhållning. Du blir en nyckelperson i arbetet med datadriven utveckling av produkter, tjänster och digitala kundupplevelser i organisationens egna digitala kanaler.
Rollen är både strategisk och operativ och innebär nära samarbete med tvärfunktionella team inom affär, martech, IT, UX och produktutveckling. Du bidrar med rådgivning kring hur man bör spåra, mäta och följa upp digitala initiativ samt gör insikter begripliga och användbara för många mottagare.
ArbetsuppgifterSamla in, bearbeta, sammanställa och visualisera beteendedata på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Säkerställa tillgängliggörande och demokratisering av data genom dashboards, visualiseringar och genomgångar av verktyg/analysmiljöer för intern self-service.
Samarbeta med martech för att säkerställa korrekt datainsamling i Google Analytics 4.
Utföra operativt arbete med datainsamling, inklusive event tracking, transaktioner samt tagg- och händelsehantering.
Genomföra strategisk genomlysning av datastrukturer och ta fram rekommendationer utifrån teknikstack och IT-infrastruktur.
Arbeta med A/B-tester från hypotes och mätplan till analys, utfall och rekommendationer.
Genomföra proaktiva analyser av kvantitativ data som underlag till business case och förbättringsförslag.
Kombinera kvantitativa data med kvalitativa insikter i samarbete med UX och andra relevanta funktioner.
Bidra med löpande rådgivning och insiktsstöd i tvärfunktionella forum, projekt och utvecklingsinitiativ.
KravMinst 4 års erfarenhet av arbete som digital analytiker eller webbanalytiker.
Dokumenterad erfarenhet av Google Analytics 4.
Minst 3 års erfarenhet av implementering och felsökning av event- och transaktionsdata via tagg- eller händelsehantering (t.ex. Google Tag Manager eller motsvarande).
Minst 2 års erfarenhet av A/B-testning och experimentdesign, inklusive hypotesformulering, mätplanering, analys och rekommendationer.
Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team med affär, teknik, UX och produktutveckling.
Mycket god förmåga att kommunicera insikter på svenska, både muntligt och skriftligt.
Kunskap om GDPR och dataskydd kopplat till digital analys och datainsamling.
Erfarenhet från e-handelsbranschen.
Erfarenhet av att sätta upp dashboards, visualiseringslösningar och arbetssätt för intern self-service av data.
MeriterandeErfarenhet från spel- eller underhållningsbranschen.
Erfarenhet av Google Cloud Platform, BigQuery, Dataform, Tableau eller Looker Studio.
Erfarenhet av triangulering av data, det vill säga att kombinera kvantitativa och kvalitativa datakällor.
Erfarenhet av dataarkitektur och integrationer mellan webb, app, datalager och analysmiljöer.
Mer än 4 års erfarenhet som digital analytiker eller webbanalytiker.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Detta är ett heltidsjobb.
Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM
