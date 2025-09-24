Digital Content Specialist
2025-09-24
Bygghemma.se är Sveriges största onlinebaserade aktör inom byggvaror, hem och trädgård. Genom vår onlinebutik, som kompletteras och understöds av fysiska visningsbutiker och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom montering och installationer, erbjuder vi ett ledande sortiment från välkända externa och egna varumärken. Vi har kontor i Malmö. Är du en kreativ innehållsskapare med passion för digital marknadsföring och sociala medier? Vill du vara med och forma kommunikationen för Sveriges ledande e-handelsaktör inom bygg, renovering och DIY? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Om rollen Som Digital Content Specialist blir du en nyckelspelare i vårt marknadsteam. Du driver vår innehållsstrategi, skapar engagerande copy och visuellt material, och ser till att vårt innehåll stärker både varumärke och försäljning. Du arbetar nära Campaign Marketing Manager, Marketing Specialists och andra kollegor för att säkerställa att vårt budskap är enhetligt och träffsäkert i alla kanaler.
Dina ansvarsområden:
Utveckla och leda vår innehållsstrategi för digitala kanaler
Skapa kampanjbudskap, copy och material för sociala medier, e-post och webb
Driva och producera innehåll för våra sociala medier och ansvara för publiceringsplan
Säkerställa att innehållet är kommersiellt, engagerande och följer vår grafiska profil
Samarbeta och producera i projekt som rör intern kommunikation och employer branding
Bidra till att alla marknadsaktiviteter driver trafik, engagemang och försäljning
Vem är du? Vi söker dig som älskar att skapa innehåll som engagerar och säljer. Du är både kreativ och strukturerad, har ett öga för detaljer och trivs i en miljö där det händer mycket.
Vi tror att du har:
Eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller medieproduktion
Minst 2-3 års erfarenhet av digitalt innehållsarbete och copywriting, både strategiskt och operativt
Vana av CMS-system, sociala medier (Meta Business Suite) och gärna CRM-system (Voyado är ett plus)
Goda kunskaper i Adobe Creative Cloud
God förståelse för digital marknadsföring och kampanjarbete
Mycket god förmåga att skriva, planera och driva projekt självständigt
Bonuspoäng om du har erfarenhet av internkommunikation, employer branding eller rörlig produktion
Vi erbjuder Hos oss blir du en del av ett engagerat marknadsteam med högt tempo, stort driv och fokus på samarbete. Du får möjlighet att arbeta med starka varumärken, spännande projekt och påverka vår kommunikation på riktigt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bygghemma Sverige AB
(org.nr 556689-4282), https://www.bygghemma.se Arbetsplats
Bygghemma Jobbnummer
9525156