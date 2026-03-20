Digital Content Coordinator - Stockholm
Vi söker nu en Junior Projektledare till en myndighetsnära organisation inom marknadsföring och kommunikation, med fokus på att stärka varumärket internationellt.
Uppdraget omfattar:
Ansvar för drift, underhåll och vidareutveckling av organisationens innehållsbanker, inklusive uppladdning, strukturering och optimering av bildmaterial
Produktion av digitalt innehåll såsom foto, video och annat visuellt material, inklusive redigering och bearbetning
Hantering och uppdatering av bild- och medieinnehåll på webbplatser
Tätt samarbete med ansvarig Digital Producer som leder det dagliga arbetet
Deltagande i olika projektrelaterade aktiviteter kopplade till digital kommunikation och innehåll
Skallkrav:
Erfarenhet av video- och bildproduktion
Erfarenhet av arbete med digitala medier
God kunskap i Adobe Creative Suite eller liknande verktyg
Erfarenhet av att administrera bildbanker eller liknande system
Grundläggande förståelse för upphovsrätt och rättigheter kopplade till innehåll
Erfarenhet av innehållshantering i digitala plattformar
Erfarenhet av metadata, taggning och innehållsstrukturering
Förståelse för tillgänglighetsanpassning (t.ex. alt-texter)
God kunskap om olika bild- och videoformat
Erfarenhet av avtalshantering
Meriterande:
Relevant utbildning inom content production eller liknande område
Erfarenhet av verktyg som Premiere Pro, Lightroom, Photoshop

Publiceringsdatum: 2026-03-20

Dina personliga egenskaper
Strukturerad och noggrann
God samarbetsförmåga och initiativförmåga

Övrig information
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 2026-04-07
Slutdatum: 2026-08-31. Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2026.
Omfattning: 80-100 % under perioden 7 april till 31 augusti. Ett uppehåll på cirka 4 veckor förväntas under sommaren.
Distansarbete: kan förekomma, men endast efter överenskommelse och godkännande från ansvarig arbetsledning.
Sista ansökningsdagen: 2026-03-25
Ort: Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7438182-1905931".
