Dietist till primärvården Eskilstuna
Dietistenheten primärvård Paramedicin SörmlandPubliceringsdatum2026-04-22Om företaget
I Sörmland är alla dietister organiserade i en dietistorganisation som tillhör länskliniken Paramedicin Sörmland. Totalt finns i nuläget cirka 45 dietistkollegor i Sörmland. Primärvårdsenheten och specialistvårdsenheten har ett tätt samarbete och det innebär möjligheter att förändra sitt uppdrag under tid om man önskar.
Primärvårdsdietisternas uppdrag är att ta hand om patienter i olika åldrar som länets 31 vårdcentraler remitterar till oss. Mottagningsarbetet sker på vårdcentral och man arbetar nära de övriga professionerna på vårdcentralen, vilket främjar samarbetet kring patienterna. Beroende på vårdcentralens storlek har man som dietist ett heltidsuppdrag på en stor vårdcentral eller ett delat uppdrag på två mindre vårdcentraler. I Sörmland har vi ett väl utvecklat nätverk av dietistkollegor som träffas regelbundet, har fin gemenskap och är aldrig längre bort än en teamslänk eller telefonsamtal.
Nu söker vi en ny kollega till primärvårdsgänget i norra Sörmland med placering på vårdcentral/er i Eskilstuna.
Är man ny i sin yrkesroll som dietist, finns det möjlighet till introduktion och handledning av erfarna dietistkollegor.
Vi kan erbjuda dig:
• Härliga kollegor
• Möjlighet till kompetensutveckling via kurser och högskolekurser
• Möjlighet att ägna del av arbetstiden till utvecklingsarbete
• Flexibel arbetstid och möjlighet att styra ditt arbetsschema
• Variation med möjlighet till arbete hemifrån någon dag per vecka
• Friskvårdsbidrag 5000 kr (2026) och förmåner i förmånsportalen Benify.Arbetsuppgifter
Vårt arbete utgår från evidensbaserade riktlinjer och etisk kodex. Vi arbetar enligt nutritionsbehandlingsprocessen, vilket innebär bedömning, utredning, diagnostik och behandling av nutritionsrelaterade problem och journalföring enligt NCP. I arbete ingår även att bedöma behov av och förskriva kosttillägg.
Arbetet är varierat och du möter patienter i olika åldrar. Patientkontakterna kan ske individuellt på mottagning, i form av distansbesök eller som gruppundervisning för ex patienter med diagnoserna IBS och diabetes. Dietist kan ingå i team med andra professioner på vårdcentralen vid ex livsstilsrelaterade diagnoser. Utbildning för vårdcentralens personal och samarbete med barnhälsovården ingår i uppdraget samt samverkan med personal i kommunal hemsjukvård kring patienter med nutritionsproblem.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad dietist, gärna med erfarenhet av primärvårdsarbete. Goda kunskaper i svenska språket är ett krav i både tal och skrift.
Du ska ha ett intresse av att arbeta med helheten kring patienten tillsammans med andra yrkeskategorier men där du står för nutritionskunskapen. Du är strukturerad och självgående samt har god samarbetsförmåga.
Digital teknik för kommunikation används frekvent vid t ex videobesök, vilket innebär att du behöver ha intresse för detta och vilja att lära nytt om du är ovan.
Då det kan förekomma resor i tjänsten är B-körkort önskvärt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och flexibilitet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning eller enligt överenskommelse med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef primärvård Åsa Wiberg, 072-084 24 26, asa.wiberg@regionsormland.se
Facklig representant Ida Myrbäck, 016-10 54 24, ida.myrback@regionsormland.se
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Paramedicin Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-05-13.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-296". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Sörmland
9869455