Dietist
Habilieringscentrum, Eksjö
Är du redo för nya utmaningar? Vi har en stimulerande arbetsplats, engagerade kollegor med hög kompetens och ett gott samarbetsklimat.
Rollen som dietist
Som dietist inom Habiliteringscentrum i Eksjö har du en vårdrelation med både barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Du arbetar med nutritionsbehandlingsprocessen med såväl utredning, bedömning, behandling som uppföljning.
Tillsammans med övriga dietistkollegor står du för yrkeskompetensen på kliniken och enheten. Dina insatser sker både enskilt och i samverkan med andra professioner i habiliteringsteamet.
Arbetet omfattar samverkan med olika verksamheter inom regionen så väl som i de kommuner du arbetar med. Kommunernas verksamheter som vi samverkar med består framförallt av förskola, skola, boenden, daglig verksamhet och kommunens hälso- och sjukvård.
Din blivande arbetsplats
Habiliteringscentrum Region Jönköpings län är en samlad resurs som arbetar med specialiserade insatser för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Hos oss hittar du barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering samt syncentral, hörselhabilitering och tolkcentral.
Habiliteringsarbetet präglas av helhetssyn och bygger på tvärvetenskapligt synsätt.
Medskapande, meningsfullhet och kvalitet är våra kärnvärden. Allting mynnar ut i vår vision; Ett bra liv i ett attraktivt län för alla. Vi värdesätter vårt teamarbete och är stolta över vår verksamhet! Grunden för vårt arbete är mötet med barn, unga och vuxna som kommer i kontakt med oss utifrån sina behov av habilitering. Utifrån deras individuella behov utformar vi insatser.Publiceringsdatum2026-01-21Profil
Vi söker dig som är utbildad legitimerad dietist. Vi ser med fördel att du har tidigare erfarenhet av arbete med personer med tidigt förvärvade funktionsnedsättningar
Hos oss är du en del av våra habiliteringsteam. I teamen bidrar du med din erfarenhet och kunskap som dietist. Våra team arbetar för samarbete och lagkänsla.
För att du skall trivas hos oss har du ett flexibelt och strukturerat arbetssätt. Du har god social kompetens och god samarbetsförmåga då stora delar av arbetet innebär nära samarbete med andra professioner och verksamheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Då resor ingår i tjänsten är körkort B önskvärt
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig arbete i ett tvärprofessionellt team som består av arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, specialpedagog och vårdadministratör där du står för dietistkompetensen.
Tillsammans löser ni spännande, utmanande och varierande arbetsuppgifter. Gemensamt har ni även regelbundna yrkesträffar och utbildningsdagar med ytterligare dietistkollegori länet.
För oss är det viktigt att du deltar och är en del av utvecklings- och förbättringsarbetet på kliniken.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Stefan Elg; stefan.elg@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 15 februari 2026. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
