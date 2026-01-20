Diarieföring /Registrering

Poolia AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-01-20


Nu söker vi dig som är van vid diarieföring/Registrator.

• Omfattning: Heltid
• Start: Så snar som möjligt efter godkänd säkerhetsprövning
• Längd: ca 6 månader, eventuellt längre.

Denna roll är säkerhetsklassad vilket innebär att du behöver bli godkänd i en säkerhetsprövning med efterföljande registerkontroll innan du kan påbörja uppdraget.

Publiceringsdatum
2026-01-20

Om tjänsten
Du kommer få jobba med att diarieföra backlogg inom HR funktionen, kunden jobbar i Platina,

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:

Du har en gymnasieutbildning i botten, och tidigare erfarenhet av likande arbetsuppgifter sedan tidigare inom myndighet eller annan offentlig verksamhet.

• Du bör tycka att det är ok att jobba med ganska enformiga arbetsuppgifter
• Du är noggrann och ordningsam
• Du är självgående, proaktiv och lösningsorienterad.

Du har god förmåga att samarbeta.

Om verksamheten
Låter detta som ett passande uppdrag för dig? Då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.

Välkommen!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5414".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/

Arbetsplats
Poolia Sverige AB

Kontakt
Jörgen Piontek
jorgen.piontek@poolia.se
076-014 88 27

Jobbnummer
9695560

