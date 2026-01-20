Diarieföring /Registrering
Poolia AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-01-20
Nu söker vi dig som är van vid diarieföring/Registrator.
• Omfattning: Heltid
• Start: Så snar som möjligt efter godkänd säkerhetsprövning
• Längd: ca 6 månader, eventuellt längre.
Denna roll är säkerhetsklassad vilket innebär att du behöver bli godkänd i en säkerhetsprövning med efterföljande registerkontroll innan du kan påbörja uppdraget.Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Du kommer få jobba med att diarieföra backlogg inom HR funktionen, kunden jobbar i Platina,
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:
Du har en gymnasieutbildning i botten, och tidigare erfarenhet av likande arbetsuppgifter sedan tidigare inom myndighet eller annan offentlig verksamhet.
• Du bör tycka att det är ok att jobba med ganska enformiga arbetsuppgifter
• Du är noggrann och ordningsam
• Du är självgående, proaktiv och lösningsorienterad.
Du har god förmåga att samarbeta.
Om verksamheten
Låter detta som ett passande uppdrag för dig? Då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
