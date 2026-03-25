Diamantborrare
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll
Vi söker dig som vill bidra till framtidens diamantborrning för Boliden i Kankbergsgruvan. Du motiveras av att arbeta med teknik, strukturerade arbetsmetoder och ett högt säkerhetsfokus. Här får du möjligheten att arbeta med modern utrustning, utvecklas i din roll och göra verklig skillnad i en verksamhet där geologisk information är avgörande för hela gruvans planering.
Ditt team
Du blir en del av ett litet, sammansvetsat team där vi stöttar varandra och delar med oss av våra erfarenheter för att tillsammans nå våra mål. Vi värdesätter samarbete, laget före jaget och en arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga och uppskattade. På Boliden blir du en del av en företagskultur som prioriterar arbetsmiljöfrågor och där alla medarbetare aktivt bidrar till en säker arbetsplats. Så vi kan uppnå diamantborrning i världsklass.
Dina arbetsuppgifter
Du är operatör på våra diamantborriggar och arbetar med kärnborrning under jord.
Säkerställer att våra diamantborriggar är i bra skick och hålls i drift genom underhåll, felsökning och service.
Samarbeta med ett engagerat team av kollegor och ha regelbunden kontakt med andra funktioner i gruvan, serviceentreprenörer och ibland leverantörer.
Noggrant dokumentera ditt arbete digitalt och aktivt delta i vårt arbete med ständiga förbättringar.
Du arbetar i skift varannan vecka, måndag till söndag jämna veckor, och varierat för- och eftermiddag.
Ditt bidrag
Vi vill välkomna dig som har ett genuint säkerhetsfokus, är lyhörd och uppskattar ett öppet klimat där alla kan bidra med sina perspektiv. Du trivs med att arbeta självständigt men ser värdet av samarbete när det behövs. Du är nyfiken på teknik, har viljan att lära dig nya system och tar ansvar för att bidra till en trygg och inkluderande arbetsmiljö.
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och grundläggande kunskaper i engelska
Grundläggande datorvana; intresse för teknik och system
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Arbete under jord
Diamantborrning eller operatörsarbete
Service-, industri- eller underhållsarbete
Varför arbeta tillsammans med oss?
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Malin Blomberg på malin.blomberg@boliden.com
.
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner Charlotte Lindkvist, charlotte.lindkvist@boliden.com
.
Facklig information får du av IF Metall Boliden 0910-77 41 03.
Sista dag att ansöka är söndag den 12 april 2026
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
