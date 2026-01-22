Diakon till Tierps pastorat
2026-01-22
Tierps pastorat söker en driven diakon som ser styrkan i samarbete - både med kollegor och med församlingsbor. Hos oss får du en mångsidig och betydelsefull roll där du möter människor i olika livssituationer och bidrar till att skapa trygghet och gemenskap. Tillsammans med församlingsbor i alla åldrar är du med och utvecklar våra verksamheter och bygger en närvarande kyrka i samhället. Arbetsuppgifter
Som diakon hos oss kommer du bland annat att:
Vara med och utveckla det diakonala arbetet tillsammans med diakonkollega
Samverka med kommunen
Leda samtalsgrupper, andakter och medverka i gudstjänster.
Möta människor i alla åldrar, bistånd och internationellt arbete
Skapa sociala mötesplatser och arbeta med integration.
Arbeta med själavård och hembesökOm företaget
Tierps pastorat omfattar tre församlingar, belägna i en miljö med en rik variation av landskap: Hållnäs-Österlövsta, Västland och Tolfta. Pastoratet har sju vackra kyrkor från 1300-talet och framåt. Pastoratet har även ett levande kultur- och konsertliv, där Lövstabruk utgör en central punkt.
Här finns goda pendlingsmöjligheter. Det tar cirka 35 minuter med tåg från Uppsala och 30 minuter från Gävle. På Nathanelgården i Tierp finns det även tre tjänstebilar, som medarbetare har tillgång till för att ta sig runt i pastoratet.
Vi eftersträvar en god arbetsmiljö och erbjuder bland annat frukt på arbetet, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Om dig
Vi söker dig som är vigd diakon inom Svenska kyrkan, men även du som är under pågående utbildning och snart når vigning är välkommen att söka.
Tidigare erfarenhet av diakonalt arbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Du har en god förmåga att möta människor samt samarbeta med kollegor. Du är initiativrik och har lätt för att skapa struktur och samordna olika delar av arbetet, samtidigt som du också kan vara flexibel. Kvalifikationer
• Diakonvigd inom Svenska kyrkan
• Körkort B
Anställningsform och ansökan
Tjänstgöringsgrad: 100% Start enligt överenskommelse. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Diakon Carina Vindeland 0293-222 03 eller carina.vindeland@svenskakyrkan.se
alternativt
Kyrkoherde Jonas Lindberg 0293-222 01 eller jonas.lindberg@svenskakyrkan.se
Sista ansökningsdag är: 8 februari.
Urval sker löpande, så om du är intresserad, vänta inte med att söka. Bifoga CV och personligt brev till: amanda.jonsson-oscarsson@svenskakyrkan.se
