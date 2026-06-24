Diakon till Själevads församling
Örnsköldsviks Södra Pastorat / Prästjobb / Örnsköldsvik Visa alla prästjobb i Örnsköldsvik
2026-06-24
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks Södra Pastorat i Örnsköldsvik
Vill du vara med och utveckla det diakonala arbetet i Själevads församling?
Vi söker nu en diakon med inriktning mot vuxna och äldre.
Som diakon blir du en viktig del av det gemensamma arbetslaget som består av tio medarbetare. Du kommer även att arbeta nära församlingens andra diakon, vars uppdrag främst är inriktat mot barn, unga och familjer. Tillsammans utvecklar ni det diakonala arbetet i församlingen samtidigt som ni ansvarar för era respektive verksamhetsområden. Vi värnar ett gott samarbete och eget ansvar, vilket vi tror är både utvecklande och skapar en trivsam arbetsmiljö.
Din huvuduppgift är att utveckla och samordna församlingarnas diakonala arbete med inriktning mot vuxna och äldre. Du har en naturlig plats i församlingens gudstjänster, leder andakter på äldreboenden, samordnar och inspirerar ideella, ansvarar för diakonala grupper, har enskilda samtal samt ingår i pastoratets diakonkollegium.
I Själevads församling finns mycket god verksamhet att bygga vidare på men också utrymme att låta dina gåvor, och din blick för behoven, få forma arbetet. Vi söker dig som har förmåga att ta egna initiativ samt tänka och arbeta kreativt kring det diakonala uppdraget. Du trivs både med att arbeta självständigt och i nära samverkan med kollegor. Du är kommunikativ och kreativ, flexibel och lösningsorienterad. Du är en prestigelös lagspelare med förmåga att skapa och behålla goda relationer till församlingsbor, ideella medarbetare och kollegor. Du är lyhörd och har en god blick för diakonala behov i samhället.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av diakonalt arbete i församling, med erfarenhet av själavård och arbete med människor i ekonomisk och social utsatthet.
Du är vigd diakon, har grundläggande datorkunskaper och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. B-körkort är ett krav. Publiceringsdatum2026-06-24Om företaget
Själevads församling är en av nio församlingar som ingår i Örnsköldsviks södra pastorat. Som en del av Höga kusten kan Örnsköldsviks södra pastorat erbjuda en storslagen natur och miljö med möjlighet till upplevelser i alla former och under alla årstider, dessutom tar Botniabanan oss snabbt till närliggande kuststäder. Med drygt 22 000 medlemmar är ett av de större pastoraten i Härnösands stift. Vi har drygt 120 anställda, många förtroendevalda och ideella medarbetare. Vår verksamhet är bred och vi har ett levande gudstjänstliv, en stabil ekonomi, välvårdade byggnader och kyrkogårdar och inte minst, engagerade medarbetare.
Vi har gjort vårt mediaval och undanber oss därför kontakt med säljare av annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Södra Pastorat
(org.nr 252005-0267), https://www.svenskakyrkan.se/
Hampnäsvägen 36 b (visa karta
)
894 31 SJÄLEVAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örnsköldsviks södra pastorat Jobbnummer
9976035