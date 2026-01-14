Diakon Almby församling
2026-01-14
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro pastorat i Örebro
Vill du med din kristna tro som grund arbeta för att stärka den psykiska och existentiella hälsan bland barn, unga och vuxna i samhället? Längtar du efter att nyttja dina färdigheter att få andra att känna sig delaktiga och sedda? Vi söker dig som tillsammans med dina kollegor och församlingen i övrigt leda och utveckla det diakonala arbetet bland barn, unga och deras vuxna.
Om arbetet
Du är delaktig i församlingsverksamheten och i din roll ingår bland annat att ge själavårdssamtal, finnas med i konfirmandarbetet och i arbetet med skolorna samt i öppen verksamhet, såsom till exempel grupper för mellanstadieåldern, generationsöverskridande verksamhet och verksamhet riktad mot unga vuxna.
Tjänsten innebär att bygga relationer och nätverk med enskilda, samarbetsorganisationer och andra nätverk med syfte att minska och förebygga psykisk ohälsa, med fokus på både psykisk och existentiell hälsa.
Du arbetar med möjliggörande av sammanhang, delaktighet och idealitet.
Du vill leda sorge- och självhjälpsgrupper och andakter, driva kontakter och samarbete med både inomkyrkliga och externa aktörer som till exempel skolan, socialtjänsten, arbetsförmedlingen med mera.
Medverkan i gudstjänster (ca 1g/m) och firande av kyrkoårets högtider ingår i tjänsten samt även lägerverksamhet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är diakonvigd enligt Svenska kyrkans ordning, eller är på väg dit och som ser dig själv som möjliggörare snarare än hjälpare. Du har en personlig tro som trivs bra i Svenska kyrkan och du vill envist tillsammans med oss hålla fast vid hoppet om en god framtid för våra barn och unga.
Du är van att möta barn och unga och har gedigen erfarenhet av samtal, är prestigelös och vill skapa förutsättningar för andra människor att komma till sin rätt. Du har erfarenhet av att möta människor i olika åldrar i utsatta livssituationer och med olika bakgrunder.
Vi ser att du är flexibel och trygg samt har ett varmt förhållningssätt.
Du trivs med att arbeta självständigt, men inspireras av samverkan och samarbete med andra.
Du ser värdet av att samverka med ideella medarbetare och ta vara på deras engagemang.
Du är strukturerad, välorganiserad och tar gärna initiativ.
Vi arbetar i Microsoft 365, så de vanligaste programmen, såsom Teams, Word och Outlook, behöver du kunna för att arbeta smidigt både internt och externt.
Detta är vi!
Svenska kyrkan Örebro pastorat består av åtta församlingar med ett rikt och varierande församlingsliv. Vi har gemensamt kansli och kyrkogårdsförvaltning. Dessutom finns kursgården Solliden samt individ- och familjerådgivning. Vi är en kraft som människor räknar med, en stark och efterfrågad samhällsaktör i Örebro och Lekeberg. Vi finns mitt i en pulserande och växande del av Sverige, med goda livsmöjligheter för alla åldrar och intressen.
Vi arbetar utifrån övertygelsen att vi blir bättre tillsammans, i vårt gemensamma uppdrag att vara kyrka.
Almby församling tillhör en snabbt växande och expansiv del av Örebro med ca 13 000 medlemmar (25 000 invånare). Här bor många barnfamiljer men också studenter, då Universitetet ligger granne med kyrkan. Församlingen har tre tydliga verksamhetscentrum: Almby kyrka, Den gode herdens kapell samt Sörbykyrkan (samarbetskyrka med EFS). Även Universitetskyrkans verksamhet är en del av Almby församling.
Församlingen har ett arbetslag på cirka 20 anställda som har ett gott samarbete och roligt tillsammans. Det är en god miljö att arbeta i. Den utlysta tjänsten är en av tre diakontjänster i församlingen och vänder sig främst mot barn, unga och deras vuxna.
Vad vi kan erbjuda!
Örebro pastorat är ett stort sammanhang. Det innebär att du får kollegor i samma profession, möjlighet att ingå i olika nätverk och växa i din roll. Vi erbjuder goda möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling.
Örebro pastorat har en stabil och god ekonomi. Här får du tillgång till professionella stödfunktioner inom ekonomi, IT, HR, kommunikation, fastighet och övergripande service.
Vi vill att du ska kunna kombinera arbetsliv och privatliv på bästa sätt, därför är flexibilitet viktigt för oss. Vi har både friskvård på arbetstid och friskvårdsbidrag.
Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av
församlingsherde Brita Wennsten 019-154714
Tjänstens omfattning är 100%
Tjänstgöring dagtid, vissa kvällar och helger.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer planeras till
fredag 20 mars med församlingen samt måndag 30 mars med Domkapitel
Sista ansökningsdag är 12 mars
