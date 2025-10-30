Diagnostekniker
Om Carla Vi på Carla vill sätta en ny standard för hur man köper bil. Vårt mål är att det ska vara lika lätt och tryggt att köpa eller leasa en bil online, som allt annat man köper på nätet. Självklart ska alla bilar vara laddbara. Bolaget grundades 2020 i Stockholm och är nu i en spännande tillväxtfas och letar därför efter en nya härlig kollegor till vår anläggning i Kungsängen. Om rollen En tekniker eller mekaniker utför reparationer, service och felsökning av lätta fordon. Dessutom kräver dagens bilar att du är proffs på elektronik och felsökning. Arbetet kräver kunskap inom mekanik, elektronik och IT. Moderna fordon består av ett stort antal ihopkopplade datorer, därför måste fordonsmekaniker vara datorsmarta. Kundkontakter blir allt vanligare vilket ställer krav på social kompetens. Inom Carla finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som tekniker. Exempelvis kan du vidareutbilda dig till Master Technician som kräver avancerad utbildning och gör att du jobbar med de mest avancerade bilarna. Arbetsuppgifter
Service
Reparationer
Felsökning
Däckbyte
Demontering och montering av karossdelar inför och efter lackeringsarbete
Meriterande egenskaper: Fordonselektronik Felsöknings-/reparationsvana Fordonsteknik Fordonstillbehör Mekaniska reparationsarbeten Felsökning
Omfattning Heltid, provanställning 6 månader Kvalifikationer:
Har minst 5 års erfarenhet som fordonsmekaniker/tekniker
Goda kunskaper inom fordonslitteratur/reparationsmetoder
Mycket goda kunskaper inom felsökning av elsystem
Har B-körkort
Högvoltscertifikat är meriterande men inte ett måste
Ort: Stockholm, Kungsängen.
Vad har vi att erbjuda dig? Först och främst, så erbjuder vi en fantastisk möjlighet att ansluta till ett bolag som bygger en ny onlinemarknad, med starka värderingar, och en affärsmodell som ska vara hållbar på alla sätt. Utöver det så erbjuder vi:
En möjlighet att skapa din egen väg på ett relativt nystartat bolag, men med möjligheten att växa och lära från duktiga, och trevliga medarbetare
Möjligheten att jobba smartare, snarare än mer. Att få en balans i livet är en viktig del i att skapa resultat över en längre tid
En arbetsplats som på riktigt tror på mångfald. Vi har anställt, och fortsätter anställa helt oberoende av etnisk bakgrund, utbildning, erfarenhet, sexuell läggning, och allt annat som borde vara självklart 2024
Konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning
Nu när du kommit såhär långt... ...så kanske just du är vår nya kollega? Se då till att ansök idag! Urval och rekryteringsprocess sker löpande, så sök så snart du kan! Ersättning
