Diabetessköterska
Doktorse Nordic AB / Sjuksköterskejobb / Gällivare Visa alla sjuksköterskejobb i Gällivare
2026-01-20
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Doktorse Nordic AB i Gällivare
, Kiruna
, Kalix
, Luleå
, Piteå
eller i hela Sverige
Välkommen till Doktor.se Gällivare hälsocentral!
Letar du efter ett fantastiskt gäng kollegor? Här arbetar 30 kompetenta och engagerade medarbetare inom olika yrkeskategorier. Med våra olika kompetenser och erfarenheter kompletterar vi varandra och tillsammans arbetar vi för att på bästa sätt möta våra patienters behov. Du kommer att välkomnas av en härlig personalgrupp med stor gemenskap. Vi har i dagsläget drygt 8500 listade patienter i olika åldrar.
Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla. Vår ambition är att bli en av landets största digifysiska vårdgivare med målet att alltid ge rätt vård på rätt plats i rätt tid.
Till Doktor.se Gällivare Hälsocentral söker vi nu en sjuksköterska med diabeteskompetens som är intresserad av att vara med och utveckla primärvården och uppskattar att arbeta i en föränderlig miljö där du får chans att påverka samt bidra med initiativ och nytänkande.
Om rollen
Som diabetessköterska på Doktor.se Gällivare Hälsocentral arbetar du patientbaserat och evidensbaserat samt är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först. Du kommer även att få möjlighet att vara med och utveckla primärvården genom att arbeta med digifysiska processer.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Rådgivning via telefon och digitala chattar.
Du planerar och ansvarar för din egna mottagning.
Dagliga konsultationstider med läkare.
Om dig
För att trivas i rollen så är du trygg i din yrkesroll och uppskattar att arbeta i en föränderlig miljö där du får chans att påverka och bidra med nytänkande.
Vi söker dig med följande kvalifikationer:
Legitimerad distriktssköterska eller sjuksköterska
Specialistkompetens eller erfarenhet inom diabetesvård
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Ett professionellt och empatiskt bemötande gentemot patienter och kollegor.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet av primärvård och ett intresse för utvecklingsarbete.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på. Vi arbetar aktivt med att förbättra våra arbetssätt för att kunna möta både medarbetares och patienters behov. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Möjligheten att kombinera fysiskt arbete på vårdcentralen med att arbeta digitalt hemifrån
Mer praktiska detaljer
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning på 6 månader
Önskad start är så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål
Placering: Gällivare Hälsocentral, Källgatan 14
Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag - allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Har du några frågor och funderingar, tveka inte att höra av dig till enhetschef Martina Haapasaari, martina.haapasaari@doktor.se
, 073-851 15 78. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), http://doktor.se Arbetsplats
Doktor.se Kontakt
Ida Bergman ida.bergman@doktor.se 0765502050 Jobbnummer
9694296