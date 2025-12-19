Devops-utvecklare
2025-12-19
Kronofogden IT söker en erfaren och skicklig Devops-utvecklare till leveransområdet Informations- och Stödtjänster (IST).
Vi är just nu inne i en spännande utveckling då vi byter teknik från Java EE och WLS till SpringBoot och OpenShift för våra system.
Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag samtidigt som du får möjlighet att bidra och utveckla dina kunskaper! Kronofogden erbjuder ett modernt och hållbart arbetsliv där t.ex. distansarbete är en möjlighet i den omfattning verksamheten beslutar.
Just nu anställer vi medarbetare i Göteborg, Sundbyberg, Malmö, Kalmar och Karlskrona.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om jobbet
Vi är närmare 230 kollegor på Kronofogden som arbetar med IT-utveckling och vi har en spännande resa framför oss med modernisering, digitalisering och automatisering. Vi driver framåtriktade projekt och i fokus finns bland annat internetteknik, informationscentrisk syn, händelsedriven arkitektur (EDA) och moderna e-tjänster. Våra främsta framgångsfaktorer är att vi arbetar tillsammans i agila team med verksamheterna inom myndigheten.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I dina arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott.
I din roll som DevOps-utvecklare på informations- och stödtjänster kommer du arbeta med systemutveckling och produktkonfiguration i ett agilt team. Teamet ansvarar för nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning av våra tjänster.
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till vår medarbetarpolicy.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss/medarbetarpolicy
Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du bidrar till verksamhetens utveckling och hjälper dina kollegor att lyckas. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd. Du har personliga egenskaper som innebär att du är ansvarstagande, kreativ samt har förmåga att kommunicera och skapa goda relationer. Du har god problemlösningsförmåga och ser samband. Du har ett strukturerat arbetssätt, är noggrann, kvalitetsmedveten och har väldigt god samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
Vi söker dig som har
- minst eftergymnasial utbildning motsvarande 2-årig YH-utbildning till utvecklare med Javakompetens
- flerårig erfarenhet av utveckling av SpringBoot applikationer på OpenShift Container Platform (OCP)
- erfarenhet av Java EE för applikationsserver WLS
- flerårig, aktuell och relevant erfarenhet av Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD), Jenkins, GIT, Kubernetes och/eller Docker
- relevant utbildning inom it, alternativt flerårig arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig för rollen
- mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har:
- arbetat med releasehanteringOm företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du blir anställd som it-handläggare. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats och följa oss på Linkedin.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-osshttps://www.linkedin.com/company/kronofogdemyndigheten/
För att söka tjänsten, vänligen följ länken nedan för att komma vidare till ansökningsformuläret, referensnummer 2025/377https://kronofogden.varbi.com/se/what:job/jobID:888992/
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-19!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
