DevOps Engineer till Netler - Av utvecklare, för utvecklare

2026-02-06
Netler söker en DevOps Engineer för spännande uppdrag hos några av Sveriges mest innovativa bolag. Bli en del av deras teknikdrivna team i Stockholm och skicka in din ansökan idag!
OM TJÄNSTEN
Vi söker en DevOps Engineer till Netler Consulting som kommer hjälpa till att effektivisera deras kunders release-flöden. Du kommer att arbeta med allt från Kubernetes, CI/CD pipelines, samt hjälpa deras kunder med deras molninfrastruktur och möjliggöra flexibel infrastruktur, hostning, lagring och databehandling mer mera hos deras kunder. Du kommer arbeta med både on-prem lösningar, cloud och hybrid.
Hos Netler får du chansen att påverka, utvecklas och samarbeta med seniora kollegor på ett ekonomiskt stabilt och långsiktigt växande konsultbolag som är grundat av erfarna utvecklare. De har sedan 2020 byggt en hållbar verksamhet och som idag består av ett team på över 20 seniora utvecklare som driver uppdrag för olika företag i Stockholm. Målet är att vara en partner för deras kunder, allt från etablerade bolag till innovativa startups, där de hjälper kunderna att utveckla sina system på ett hållbart och skalbart sätt.
Du erbjuds
• En arbetsplats som är byggt av utvecklare för utvecklare, vilket innebär en arbetsplats som värderar teknisk nyfikenhet, möjligheten att påverka vilka typer av projekt du arbetar med och ett stort nätverk av seniora kollegor att dela kunskap med och utvecklas med.
• Tjänstepension hos Avanza med fri förfoganderätt och friskvård på 5000kr.
• Hos Netler får du chansen att fördjupa dig inom DevOps och närliggande tekniker som cloud och infrastruktur.
• En arbetsplats som värderar kulturen och sammanhållningen mellan medarbetarna och balans mellan arbetsliv och fritid.
Dina arbetsuppgifter
Som DevOps Engineer kommer du att arbeta med infrastruktur på olika sätt, inklusive cloud engineering och sätta upp molninfrastruktur med nätverk, lastbalansering, landing zones och databaser i molnet. Du är en teknisk resurs hos kunden som stöttar dem med DevOps-lösningar, säkerställa driftsäkerhet och skapa och underhålla struktur och arbetsflöden. Du arbetar som konsult till Netlers kunder vilket innebär att du kommer få chansen att arbeta med olika teknologier, uppdrag och projekt.
• Designa, implementera och underhålla CI/CD-pipelines för att automatisera tester och distribution
• Hantera och optimera molninfrastrukturer (AWS, Azure, GCP), både on-prem, cloud och hybrid.
• Samarbeta med utvecklingsteam på uppdragen för smidiga deployment-processer
• Hantera och konfigurera Kubernetes-kluster för att säkerställa smidig distribution och drift av applikationer.
• Övervaka systemprestanda och säkerställa hög tillgänglighet
VI SÖKER DIG SOM
• Har en kandidatexamen och/eller master inom relevant tekniskt område
• Har minst 2 års erfarenhet som DevOps Engineer eller liknande teknisk roll
• Arbetslivserfarenhet med containerteknologier som Kubernetes
• Erfarenhet av att arbeta med CI/CD-verktyg, gärna med Jenkins eller liknande.
• Erfarenhet av att arbeta med molnplattformar som AWS, Azure eller GCP
• Kännedom om eller erfarenhet med on-premise-lösningar.
• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska då arbetsspråket ute hos kund och internt är på båda språken
Det är meriterande om du har
• Civilingenjörsexamen
• Förmåga att scripta i språk som Python, Bash eller Go.
• Kunskap i Prometheus, Grafana eller ELK-stack
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Målmedveten
• Social
• Intellektuellt nyfiken
INFORMATION OM FÖRETAGET
Netler är ett ungt konsultbolag som är grundat av utvecklare med många år i branchen. De har vuxit stadigt sedan 2021 och har idag drygt 20 utvecklare som jobbar med olika kundprojekt runtom i Stockholm. De specialiserar sig på att hjälpa start-up och scale-up-bolag växla upp sin utveckling av antingen helt nya eller pågående projekt. De fokuserar på att skapa ett diversifierat team där alla är experter på sin egen teknikstack. Det innebär att utvecklarna samverkar och får tillgång till kunskap om diverse tekniker och ramverk direkt via deras interna kanaler. De tillhandahåller utvecklare för utveckling inom allt från backend- till frontendsystem, och även cloud och infrastruktur.
