Destinationsutvecklare
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning / Administratörsjobb / Varberg Visa alla administratörsjobb i Varberg
2026-03-24
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning i Varberg
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Är du en person som brinner för utveckling, har ett öga för både strategiska och operativa frågor och vill vara med och profilera Varberg som en av Sveriges mest attraktiva destinationer? Då kan du vara den vi söker! Vill du göra skillnad på riktigt och vara med och forma framtidens Varberg? Brinner du för att inspirera människor, förenkla deras vardag och skapa möjligheter för dem att förverkliga sina drömmar? Då har vi rollen för dig! Vi erbjuder en viktig och dynamisk tjänst där du har stora möjligheter att påverka och växa tillsammans med oss.
På Näringslivs- och destinationskontoret, en del av kommunstyrelsens förvaltning, arbetar vi för att Varberg ska vara en attraktiv plats för både företag och besökare. Med ett engagerat team på 13 medarbetare fokuserar vi på att skapa en enkel och inspirerande miljö för företag att etablera sig och utvecklas. Vi strävar efter att ständigt förbättra företagsklimatet, marknadsföra Varberg som en attraktiv destination och samordna kommunens förvaltningar i frågor som rör landsbygdsutveckling. Vi är idag organiserade i tre små effektiva team som jobbar med näringsliv, marknadsföring och destinationsutveckling.
Vi erbjuder
• En spännande och varierande heltidstjänst där du får möjlighet att påverka och utveckla en av Sveriges mest attraktiva
destinationer.
• Ett kreativt och utvecklande arbetsklimat med engagerade kollegor.
• Möjligheten att jobba i en dynamisk miljö där du får kombinera utvecklingsarbete med operativt genomförande.
Stora möjligheter till att nätverka och samverkan med olika aktörer inom besöksnäringen.Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Som Destinationsutvecklare i Varbergs kommun kommer du att spela en avgörande roll i att utveckla destinationen och platsen och driva initiativ som stärker Varbergs attraktionskraft. Du kommer att koppla ihop regional och nationell kunskap med våra unika lokala förutsättningar. Tjänsten innebär både långsiktig planering av destinationsutveckling och operativt arbete, du är både en utvecklare och en genomförare. Du blir en viktig länk mellan kommunen, näringslivet och våra samarbetspartners, både lokalt, regionalt och nationellt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla, projektleda, planera och genomföra initiativ för att utveckla Varberg som en attraktiv destination för besökare och besöksnäringen hela året.
Arbeta med platsmarknadsföring och varumärkesutveckling tillsammans med marknadsteamet. Vara en del i den digitala besöksservicen.
Bygga starka relationer och samarbeten med aktörer inom besöksnäringen, övrigt näringsliv, föreningar, kluster och andra intressenter för att skapa samarbetsmöjligheter och för att öka antalet gästnätter och lokala arbetstillfällen.
Företagsbesök och träffar med företagskluster, nya besöksnäringsverksamheter och initiativ som kan utveckla platsen är en viktig del av tjänsten.
I tjänsten är du en länk mellan kommun och näringsliv. I det uppdraget innebär att du erbjuder en service till företagen i att lotsa och mäkla dem till rätt information.
En viktig del av rollen är att samordna destinationsarbetet mellan kommunens olika avdelningar, bolag och förvaltningar.
Ansvara för genomförandet av olika projekt inom destinationsutveckling, både operativt och strategiskt.
I tjänsten ingår att vara tillgänglig för företagen och aktörerna därför kommer oregelbunden arbetstid att förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har högskoleutbildning inom projektledning, destinationsutveckling eller kommunikation eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Har erfarenhet av att arbeta med destinationsutveckling och projektledning.
Är kommunikativ, har god samarbetsförmåga och kan bygga starka relationer med näringslivet och andra aktörer inom besöksnäringen. Har en god digital förmåga.
Tycker om att hitta nya lösningar och på ett kreativt sätt kunna ta vara på idéer och kunna lösa problem. Har förmågan att driva projekt framåt med kvalitet och inom satta tidsramar.
Har ett övergripande tänk och se helheten, samtidigt som du är praktiskt lagd och gillar att vara en del i genomförandet.
Har en god kännedom om besöksnäringen, gärna med ett nätverk inom regionen och nationellt. Vi ser det som positivt om
du har en koppling eller känsla för Varberg som plats.
Trivs med att jobba i team med andra och kan anpassa dig till olika roller i olika projekt.
Har du erfarenhet av att arbeta i en offentlig organisation eller i nära samarbete med kommuner eller regioner, kan det vara meriterande men inte ett krav.
Goda kunskaper i svenska och i engelska språket i tal och skrift.
Har B-körkort.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315032".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249)
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning
Näringslivsdirektör
Martin Andersson martin.andersson@varberg.se 0708-104446
9817455