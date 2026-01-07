Destination Gotland söker två Workplace/Helpdesk-tekniker
Vill du bli det senaste tillskottet på vår IT-avdelning och bidra till att ge våra interna användare bästa möjliga support? Vi söker nu två engagerade tekniker som blir en primär kontaktpunkt för koncernen.
Om rollen
Som Workplace/Helpdesk-tekniker arbetar du nära användarna och ansvarar för att ge support och hantera klientmiljöer. Du blir en viktig del av vårt team som säkerställer stabila och säkra IT-lösningar.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
- Hantering av klienter (Windows, iOS, Android)
- Administration av MDM-lösningar
- Support för Office-paket och skrivare
- Första linjens support
- Ärendehantering enligt ITIL
- Upprättande och underhåll av dokumentation som underlättar för användare
I rollen ingår även att:
- Säkerställa användarnära IT-stöd och en säkerhetsnivå som följer våra mål och regelverk
- Ställa interna krav på dokumentation och självhjälpsartiklar
- Dokumentera lösningar och rutiner samt delta i utrullning av nya klientlösningar
- Rapportera status och förbättringar till IT-chef
Vi söker dig som har:
- Erfarenhet av Microsoft 365
- God kännedom om Windows, iOS och Android
- Förmåga att felsöka på klientnivå
- God serviceförmåga och kommunikativ skicklighet i både tal och skrift.
- Ett starkt IT-säkerhetstänk
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.Om tjänsten
- Heltid
- Placering: Visby
- Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
- Tillträde enligt överenskommelse
- Språk: Svenska och engelskaSå ansöker du
Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Bakgrundskontroll görs innan erbjudande om anställning.
Har du frågor?
Kontakta oss gärna om du vill veta mer om rollen eller rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
På Destination Gotland ansvarar vi för en av Sveriges viktigaste vägar - sjövägen mellan Gotland och fastlandet. Våra snabbgående fartyg skapar möjligheter för både passagerare och godstrafik att resa effektivt mellan Gotland och fastlandet, på rutterna Visby - Nynäshamn eller Visby - Oskarshamn.
Vi har drivit Gotlandstrafiken sedan 1998 och är stolta över förtroendet. Formellt är uppdraget från Trafikverket, men på många sätt är uppdraget också från det gotländska samhället. Vi ser det som vår uppgift att vara med och bidra till Gotlands utveckling genom att alltid gå före och skapa möjligheter för att alla som vill ska kunna resa till och från vår ö.
Läs mer på www.destinationgotland.se
