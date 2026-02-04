Design Review Engineer till Malmö!
Nu letar vi efter dig som vill arbeta som beräkningsingenjör inom Design Review! I dagsläget är vi omkring 20 medarbetare men söker nu förstärkning. Hos oss ges du möjlighet att ta stort eget ansvar och arbeta med flera parallella projekt hos Nordens marknadsledande företag.
Om rollen:
Som Design Review Engineer på Kiwa arbetar du med ackrediterad konstruktionskontroll av tryckbärande anordningar. I arbetet ingår vanligtvis att hålla tät kontakt med kunden och med kollegor på övriga avdelningar, såsom besiktnings- och provningsingenjörer. Våra kunder finns främst inom Sverige, men vi utför även internationella uppdrag. Då Design Review ofta kommer in tidigt i ett kundprojekt är en viktig del av arbetet även att identifiera möjligheter för övriga på Kiwa. I denna tjänst arbetar du med flera projekt parallellt, vilket kräver att du arbetar strukturerat för att nå dina mål.
Vi erbjuder dig intern utbildning inom bland annat föreskrifter, standarder och beräkningsmetoder för att komplettera dina erfarenheter och kunskaper.
Din placeringsort är Malmö.
Har du vad som krävs?
För att trivas i rollen ser vi att du är en självgående, affärsmässig och engagerad person som lätt tar egna initiativ och drivs av att arbeta med fokus på lösningar. Du arbetar strukturerat och organiserat och din sociala kompetens kommer vara mycket uppskattad på företagetPubliceringsdatum2026-02-04Kvalifikationer
Examen som Civilingenjör, Högskoleingenjör eller motsvarande. För att vara kvalificerad för tjänsten måste hållfasthetslära ha ingått i din utbildning.
Kan uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Har erfarenhet från industrin och särskilt arbete med trycksatta anordningar, pannor och/eller ADR/TPED.
Meriterande:
En svetsingenjörsexamen IWE eller IWT
Tidigare erfarenhet inom Design Review
Vad kan du förvänta dig av oss i gengäld?
Kiwa är idag ett av de mest framgångsrika företagen inom besiktning, provning, certifiering och teknisk konsultation vilket vi är tack vare våra medarbetare som genom sitt engagemang och sin kunskap bidrar med säkerhet och hållbarhet till våra kunder och även till samhället. Därför satsar Kiwa mycket på sina anställda och deras utveckling. Genom ditt dagliga arbete, intressanta projekt och utbildningar kommer du och din kompetens ständigt att utvecklas när du är en del av Kiwa! Hos oss är laget före jaget viktigt och tillsammans skapar vi en positiv arbetsmiljö där vi alla är en del av en större gemenskap, Kiwa-gemenskapen!
Trygg och stabil anställning- Kiwa har kollektivavtal
Generöst friskvårdsbidrag
Ersättning för bland annat läkarvård, vaccinationer och möjlighet till en grundlig hälsoanalys
En timbank så du kan vara ledig när du vill- inte bara när kalenderns röda dagar infaller
Möjligheten att åka med på Kiwas skidresa tillsammans med ca 100 härliga kollegor
Så här söker du
Ansök via vår hemsida och registrera ditt CV.
Urval och intervjuer sker löpande.
För frågor gällande rollen kontakta enhetschef Jonas Hagström på 0104793235 eller maila rekryteringsansvarig Sofia Kjellström på sofia.kjellstrom@kiwa.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför undanbe oss kontakt med rekryterings- och annonsförsäljare.
Om Kiwa
We ARE Kiwa- Är du?
För oss på Kiwa är vår värdegrund, ARE, utgångspunkten i allt vi gör. Ambitious, Reliable och Engaged. Känner du dig bekväm i vår värdegrund, strävar efter att skapa förtroende och trovärdighet mot kund och hos dina medarbetare och är samhällets och individens säkerhet i samhället viktigt för dig?
Kiwa är idag ett av de mest framgångsrika företagen inom besiktning, provning, certifiering och teknisk konsultation. Vi är en global aktör med lokal förankring. Vi har starka kundrelationer och hög service med ett fokus på säkerhet, teknik och hållbarhet. Vi har ett brett utbud och erbjuder tjänster inom processäkerhet, fastighets- och lyftsäkerhet, lantbruk samt inom livsmedels- och byggbranschen. Som koncern är vi verksamma i över 40 länder och har ca 12 000 anställda runt om i världen. I Sverige har vi ett tjugotal kontor mellan Kiruna och Malmö där totalt 900 medarbetare arbetar tillsammans för ett säkrare samhälle.
Övrig information
Kiwas målsättning är att ha en arbetsplats som är drogfri. Därför genomför vi slumpmässiga alkohol- och drogtester under året.
