Design Engineer till innovativa Backer!
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Hässleholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Hässleholm
2025-10-17
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Hässleholm
, Perstorp
, Kristianstad
, Osby
, Höör
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i teknikens framkant och bidra till en mer hållbar framtid? Hos Backer i Sösdala får du möjlighet att utveckla innovativa produkter inom den växande tåg- och energisektorn, i en global koncern som är ledande inom elektrisk uppvärmning.
Om rollen:
Som Design Engineer hos Backer blir du en central del av utvecklingsteamet som arbetar med kundanpassade lösningar inom elektriska värmesystem. Du kommer att bidra i hela produktutvecklingskedjan - från idé till färdig produkt - med fokus på konstruktion, kvalitet och hållbarhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Design och utveckling av mekaniska komponenter och produkter för serieproduktion.
• Mekanisk design i nära samarbete med kunder, leverantörer och interna team.
• Framtagning av modeller och ritningar i CAD-system (Creo och Windchill).
• Säkerställa att designen uppfyller kundkrav, tekniska specifikationer och interna kvalitetsstandarder.
• Bidra till effektiv och hållbar produktion genom smarta konstruktionslösningar och materialval.
Du blir en del av ett engagerat team med erfarna kollegor där samarbete, kunskapsutbyte och teknikintresse står i fokus. Rollen passar dig som trivs med att arbeta praktiskt och tekniskt nära produkten i en miljö där innovation möter tillverkning.
Om dig:
Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och tekniskt nyfiken. Du trivs i ett team där du får ta ansvar för dina konstruktionsuppgifter, samtidigt som du samarbetar med andra för att nå bästa möjliga resultat.
Skallkrav:
• Minst 2 års erfarenhet av mekanikkonstruktion.
• Relevant utbildning inom maskinteknik, mekatronik eller liknande område.
• Goda kunskaper i CAD.
• Svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet från tåg-, energi- eller industrisektorn.
• Erfarenhet av Creo och Windchill.
• Kännedom om elektriska värmesystem eller termiska applikationer.Publiceringsdatum2025-10-17Om företaget
Backer utvecklar och tillverkar innovativa komponenter och lösningar för uppvärmning, mätning och styrning, med fokus på elektriska värmesystem. Företaget erbjuder ett brett sortiment av produkter som används inom industri, energi, hushållsapparater, HVAC och transportsektorn.
Med en stark betoning på hållbarhet och energieffektivitet är Backer globalt erkända för sina patenterade lösningar som bidrar till en grönare framtid. I Sösdala arbetar cirka 350 medarbetare som tillsammans utvecklar och producerar världsledande värmelösningar.
Mer information om företaget lämnas vid intervjutillfället.
Om Framtiden:
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige
För denna tjänst kommer du initialt att vara anställd hos oss på Framtiden, med mycket god möjlighet att på sikt gå över i anställning hos Backer.
Rekryteringsprocessen består av:
• Intervju med rekryterare
• Referenstagning
• Intervju med chef hos BackerAnställningsvillkor
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Sösdala (onsite)
Omfattning: Heltid
Vi tillämpar löpande urval - skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51423_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Jesper Eriksson jesper.e@framtiden.com Jobbnummer
9562604