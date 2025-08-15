Deployment Project Managers för internationell bolag!
2025-08-15
Vill du vara en del av ett dynamiskt team och arbeta med internationella lanseringar inom FMCG? Vi söker nu en erfaren Deployment Project Manager för att leda och genomföra projekt kopplade till lanseringar och produktutveckling.
Som Deployment Project Manager kommer du att leda och koordinera projekt för att lansera produkter på nya marknader, utöka befintliga sortiment eller implementera design-, märkning- och formelförändringar. Du ansvarar för att säkerställa operativ genomförbarhet och anpassning till varje marknads specifika krav och regelverk.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Projektbedömning och genomförbarhetsanalys
• Koordinering och planering av masterdata/Product Life Cycle Management (PLM) för produktportföljen
• Säkerställande av märkning och regulatorisk efterlevnad
• Planering och genomförande av upphandling och produktion
Varje projekt tar i snitt fem månader att genomföra, och du hanterar cirka tio projekt parallellt. Nya projektförfrågningar kommer in varje månad.
Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer bli anställd hos oss på StudentConsulting, men utgå från företagets kontor i centrala Stockholm. Tjänsten beräknas starta 1 oktober och löper till sista september 2026. Tjänsten är på heltid och kontorstider tillämpas.
DETTA SÖKER VI
• En universitetsutbildning inom marknadsföring, företagsekonomi, teknik eller liknande
• Minst 5 års erfarenhet av projektledning, gärna inom FMCG och Operations
• Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• En strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ personlighet
• Starka samarbets- och nätverksegenskaper
• Förmåga att hantera mycket information och prioritera rätt i tid
• Snabblärd och tydlig i både tal och skrift
Vill du vara med och driva spännande internationella projekt i en snabbväxande bransch? Skicka in din ansökan redan idag!
OM FÖRETAGET
Ersättning
