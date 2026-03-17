Depåchef Lund / Malmö
Vi söker en van ledare med entreprenörsdriv som depåchef till våra depåer i Malmö och Lund.
Vi vill att du ska komma fram säkert
Saferoad är en ledande tillverkare och distributör av trafiksäkerhetsprodukter i Sverige. Vi vill att du ska komma fram säkert, oavsett om du kör bil, cyklar eller går och strävar därför efter att göra livet på vägen säkrare. Med ett brett utbud av produkter och tjänster erbjuder vi expertis inom en rad områden.
Saferoad har både utvecklat verksamheten och tagit marknadsandelar. En spännande resa väntar. Vi söker dig som är en erfaren ledare med tydliga ledar- och entreprenöregenskaper från bygg-/anläggning, alternativt uthyrningsbranschen/lager och logistik. I rollen som depåchef kommer du leda det operativa och strategiska arbetet på vår depå i Malmö och i Lund. Du kommer även ansvara över bland annat:
Kundbesök där fokus ligger på att stärka relationen mellan oss och våra kunder, samt att vårda varumärket Saferoad
Uppsökande säljarbete
Inköp av material
Planläggning och utförande av den dagliga verksamheten
Resultat- och budgetansvar
Personalansvar över depåmedarbetare
Samordna våra produkter och tjänster till våra kunders behov
Om dig
För att lyckas med rollen som depåchef ser vi det som meriterande att du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare, samt att du har en lokal anknytning till anställningsorten.
Du är självgående och har en god samarbetsförmåga med ett motiverande ledarskap, med en drivkraft att ta initiativ och skapa struktur.
Du som person är kommunikativ då vi samarbetar mycket mellan avdelningar internt, men även i samarbete med externa aktörer. Du trivs i en roll där du har stort ansvar och har förmågan att kombinera kundmottagande med administrativt ansvar och support.Publiceringsdatum2026-03-17Kvalifikationer
• Tidigare dokumenterade erfarenheter av ledarskap och arbetsledning
• Arbetserfarenhet från bygg-/uthyrningsbranschen eller lager och logistik
Meriterande:
• Tidigare arbetat som platschef, alternativt med arbetsledning på väg
• Ingenjörsutbildning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Säljerfarenhet
• Goda kunskaper i företagsekonomi
• Förarbevis hjullastare/truck
• C-kort
Vi erbjuder
Hos oss på Saferoad Traffic erbjuds du en plats i organisation med goda värderingar där vi arbetar efter våra värdeord: Omtanke, Drivkraft och Integritet. I vårt dagliga arbete är hälsa och säkerhet för våra medarbetare av högsta prioritet. Saferoad Traffic står inför spännande utmaningar med stark framtidstro där vi ser fram emot att ha med dig, din kompetens och ditt driv. I rollen som depåchef kommer du vara delaktig i utvecklingen av verksamheten, och du kommer vara en del av en arbetsplats som genomsyras av positivitet och där vi värnar om oss som team.
Om anställningen
Lön: Månadslön enligt ö.k
Placeringsort: Lund
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Låter det här intressant för dig?
Då är du varmt välkommen med din ansökan.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: elin.brannmark@saferoad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Depåchef syd". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saferoad Traffic AB
(org.nr 556030-8073), https://www.saferoad.se/
Klosterängsvägen 9 (visa karta
)
226 47 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Kontakt
Regionschef
Martin Nilsson martin.nilsson@saferoad.se 073-5962162 Jobbnummer
9802504