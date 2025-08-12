Demonstratör med passion för mat och service
2025-08-12
Kommun: Stockholm
Korta fakta om jobbet
Omfattning: Deltid
Varaktighet: Tills vidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Om jobbet
Älskar du mat och kundkontakt? Bli demonstratör hos ELLAS!
Är du en social och utåtriktad person med ett brinnande intresse för mat och service? Vill du ha ett flexibelt jobb där du får skapa härliga kundupplevelser och arbeta med spännande produkter? Då har vi den perfekta möjligheten för dig!
Om rollen
Som demonstratör hos Ellas Sweden AB blir du ansiktet utåt för högkvalitativa produkter i butiker och på event. Du kommer att:
Presentera och bjuda på smakprover på ett professionellt och inbjudande sätt. Inspirera kunder och skapa köplust genom din entusiasm och produktkunskap. Variera din arbetsplats, ingen dag är den andra lik, och du får möta många nya människor!
Den här rollen passar dig som älskar mat, har en positiv energi och trivs i en social miljö.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, engagerad och har en naturlig talang för kundbemötande. För att trivas i rollen ser vi gärna att du har:
Stort intresse för mat och smaker Social och kommunikativ personlighet, du älskar att prata med människor! Svenska i tal och skrift Körkort och tillgång till bil, för att kunna ta dig till olika butiker och event Möjlighet att resa och arbeta på annan ort eller stad vid behov.
Erfarenhet från butik eller tidigare matdemonstrationer är meriterande, men inget krav, vi värdesätter din energi och inställning!
Vad vi erbjuder
Trygg anställning via Ellas och bra villkor Professionell utbildning, du får all nödvändig kunskap för att lyckas Flexibla arbetstider, huvudsakligen fredagar och lördagar men även andra vanliga arbetsdagar vid behov Ett roligt och socialt jobb, där du får arbeta med mat, människor och nya produkter!
Anställningsform
Behovsanställning Arbetstider: Varje fredag och lördag samt vid behov.
Ansök idag och bli en del av Ellas Sweden AB!
Missade du chansen förra gången? Nu är det dags att ta steget! Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team - där passion för mat och service möts.
Skicka in din ansökan redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
På mejl
E-post: antoine@ellasab.se Arbetsgivare Ellas Sweden AB
(org.nr 559261-8929) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Antoine George antoine@ellasab.se Jobbnummer
9455524